Invitan a la presentación del libro "Musa. El nombre del miedo"

Desde la editorial Edunse presentarán este miércoles el libro “Musa. El nombre del miedo”, primera obra de la colección Historias y Memorias.

Hoy 18:41

La Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de su Editorial Universitaria (EDUNSE), realizará la presentación de "Musa. El nombre del miedo", del periodista e investigador santiagueño Ernesto Picco, primera obra de la colección Historias y Memorias, una nueva serie editorial orientada a recuperar, analizar y debatir aspectos relevantes de la historia reciente.

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La actividad se desarrollará este miércoles 1 de julio, a las 19, en la Sala Anexa del Paraninfo de la UNSE y contará con la participación del autor junto a Luis Garay, Evangelina Isac, Juan Pablo Santillán y Paula Pintaudi, quienes integrarán un panel de diálogo sobre memoria, derechos humanos, investigación periodística e historia reciente.

La obra fue presentada recientemente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 y tendrá en Santiago del Estero su primera presentación pública en la provincia.

En el libro, Ernesto Picco aborda la figura de Musa Azar, ex jefe de inteligencia policial y represor condenado por delitos de lesa humanidad, a partir de una investigación que combina entrevistas directas realizadas en 2018, testimonios de víctimas y protagonistas, documentación judicial, archivos históricos y un exhaustivo relevamiento de fuentes periodísticas.

La publicación se inscribe en una línea de trabajo que busca comprender los entramados de poder, las prácticas represivas y las persistencias de determinados mecanismos de control social a lo largo del tiempo, mediante un abordaje crítico, riguroso y documentado.

Memoria, periodismo e historia

La presentación propone además una conversación abierta sobre las formas de narrar el pasado reciente, el papel de la memoria colectiva, la militancia por los derechos humanos y el aporte de la investigación periodística e histórica en la construcción de sentidos sobre el presente.

Con este lanzamiento, EDUNSE inaugura la colección Historias y Memorias, una propuesta editorial destinada a promover la circulación de investigaciones y producciones que contribuyan al debate público y al fortalecimiento de la memoria social.

Sobre el autor

Ernesto Picco es periodista, doctor en Ciencias Sociales y doctor en Comunicación. Desde 2024 se desempeña como jefe de Redacción de la revista Anfibia y es docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Es autor de los libros Crónicas del litio (2022), Soñar con las Islas (2020) y Crónicas de tierra y asfalto (2019). Además, ha dictado talleres en espacios de prestigio internacional como el Festival Gabo y el Hay Festival, y ha sido distinguido con diversos premios y becas vinculados a la crónica periodística.