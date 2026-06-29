Se desarrolló la última instancia de evaluación a postulantes a integrar cámaras de apelaciones en lo civil

Las entrevistas personales se realizaron esta mañana, en el marco del Concurso para cubrir cargos vacantes en los organismos de revisión de sentencias del Fuero Civil.

Hoy 17:35

El Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero concretó la última instancia examinadora a los trece postulantes, que avanzaron a la instancia de la entrevista personal y se presentaron ante los consejeros, presididos por el Dr. Federico López Alzogaray.

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Los examinadores fueron las Dras. Analía Corbalán; Sara Salido Rentería y Graciela Neirot de Jarma y los Dres. Martín Díaz Achával, Pedro Salas, Pedro Basbús y Juan Alende More, quienes representan a los tres estamentos que integran el cuerpo colegiado, que son la Cámara de Diputados, los abogados de la matrícula y el Poder Judicial provincial.

Ahora, los consejeros confeccionarán el orden de mérito, considerando el puntaje obtenido por cada uno de los profesionales del Derecho que participaron en el proceso de selección, en las cuatro instancias que tiene el mismo.

Luego, ese listado se remite al Poder Ejecutivo de la Provincia, para que proceda a la elección de los jueces que ocuparán las vocalías vacantes.

Cabe recordar que el Concurso Nº 130/26 fue convocado para cubrir dos vocalías en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación; tres vocalías en la de Segunda Nominación y la restante, en la de Tercera Nominación.