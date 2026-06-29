La Escuela de Artes y Oficios abre inscripciones para nuevas capacitaciones con certificación de la UNSE

Las capacitaciones están destinadas a jóvenes y adultos interesados en adquirir conocimientos y herramientas para fortalecer su perfil laboral y desarrollar nuevos proyectos personales.

Hoy 17:16

La Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) mantiene abiertas las inscripciones para una nueva edición de sus propuestas de formación, destinadas a jóvenes y adultos interesados en adquirir conocimientos y herramientas para fortalecer su perfil laboral y desarrollar nuevos proyectos personales.

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La directora de la institución, Marcela Juárez, destacó que la oferta incluye una amplia variedad de capacitaciones vinculadas tanto a oficios tradicionales como a nuevas tecnologías, con modalidades presenciales y virtuales.

"Los cursos de oficios continúan siendo los más elegidos, pero también observamos un creciente interés por las propuestas relacionadas con herramientas tecnológicas y digitales, especialmente entre los más jóvenes", señaló en diálogo con Radio Universidad.

Entre las alternativas disponibles se encuentran capacitaciones en soldadura, herrería, reparación de motocicletas, colocación de placas de yeso, fabricación de muebles de melamina, reparación de celulares, informática y diversas herramientas digitales, entre otras opciones.

Juárez resaltó además que todas las propuestas cuentan con certificación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, lo que representa un importante respaldo académico para quienes buscan ampliar sus conocimientos o mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Asimismo, explicó que los cursos fueron diseñados para facilitar la participación de personas que trabajan o estudian, ya que en la mayoría de los casos se cursa una vez por semana y existen alternativas en distintos horarios, incluidos los sábados.

Las propuestas están dirigidas a personas mayores de 16 años y no requieren contar con estudios secundarios completos, favoreciendo el acceso a la capacitación de amplios sectores de la comunidad.

Informes e inscripciones

Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse en la sede de la UNSE, ubicada en Av. Belgrano (S) 1912, o en la sede El Zanjón, Ruta Nacional Nº 9, Km 1125, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20.

También pueden acceder a toda la oferta de cursos e inscribirse de manera online a través del sitio web: edayof.unse.edu.ar.