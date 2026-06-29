Una trabajadora sexual denunció que fue amenazada con un cuchillo detrás de la estatua de San La Muerte

La víctima aseguró que el acusado se negó a pagarle el dinero pactado, la agredió y la obligó a mantener relaciones sexuales.

Hoy 18:26

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de las 3.50, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Costanera y Puente Borges, en la localidad de La Bajada, detrás de la conocida estatua de San La Muerte.

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Según informaron fuentes policiales, la damnificada llegó hasta un puesto policial de la zona en medio de una crisis de nervios, donde manifestó que había logrado escapar de un hombre que la habría amenazado de muerte con un cuchillo.

La víctima, una mujer trans domiciliada en el barrio Los Lagos, explicó que momentos antes se encontraba sobre avenida Belgrano, al sur de la ciudad Capital, ofreciendo sus servicios como trabajadora sexual, cuando fue abordada por un sujeto con quien acordó un encuentro.

Luego, ambos se trasladaron hasta una vivienda de La Bajada, donde debía concretarse el servicio. Sin embargo, siempre de acuerdo con su relato, la situación se tornó violenta cuando la mujer solicitó el pago previamente pactado.

En ese momento, el acusado se habría negado a entregarle el dinero, extrajo un cuchillo y comenzó a amenazarla, con el objetivo de obligarla a mantener relaciones sexuales. En medio del episodio, se produjo un forcejeo en el que la damnificada sufrió escoriaciones en ambas piernas.

Pese al temor, la víctima logró escapar del inmueble y corrió hasta el puesto policial ubicado en la zona de Costanera y Puente Borges, donde pidió auxilio. Allí fue asistida por personal policial, que dio intervención a la dependencia correspondiente.

La mujer manifestó que desconocía la identidad del agresor, aunque aportó como dato que se movilizaba en una motocicleta de 150 c.c. de color rojo. Con esa información, los investigadores iniciaron las primeras tareas para tratar de establecer quién sería el acusado.

En el caso tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria Nº 12, que trabaja para determinar el domicilio donde se produjo el hecho, identificar al sospechoso y reunir elementos que permitan avanzar con la investigación.

La Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Nicolás Santillán, dispuso que la víctima fuera examinada por Sanidad Policial, a fin de constatar las lesiones sufridas durante el forcejeo.

De acuerdo con la denuncia realizada por la damnificada, las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y localizar al acusado.