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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Una mujer de 23 años fue detenida por agredir y amenazar a su hija de 4 años en La Banda

La investigación comenzó tras la denuncia del padre de la niña, quien presentó videos que habría recibido por mensajería. La menor fue asistida por médicos y la mujer quedó detenida por orden de la Fiscalía.

Hoy 17:09

Una mujer de 23 años fue detenida en la ciudad de La Banda, acusada de haber agredido y amenazado a su hija de 4 años, luego de que la Justicia ordenara su aprehensión en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia del padre de la menor.

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El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio 25 de Mayo, donde personal policial se presentó por disposición de la Fiscalía. Allí, los efectivos fueron recibidos por la abuela materna de la niña, quien autorizó el ingreso al inmueble.

La causa se originó a partir de la denuncia realizada por el padre de la pequeña, también de 23 años, quien manifestó haber recibido durante la madrugada una serie de videos enviados por su expareja a través de una aplicación de mensajería. Según expuso ante la Justicia, en las grabaciones se observaría a la mujer ejerciendo violencia física sobre la niña y profiriendo amenazas. El material fue incorporado al expediente como elemento de prueba.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, los uniformados pusieron inmediatamente a resguardo a la menor y trasladaron tanto a la niña como a la acusada a Sanidad Policial, donde fueron sometidas a los exámenes médicos correspondientes.

De acuerdo con el informe médico, la menor presentaba lesiones leves, resultado que fue incorporado a la investigación junto con las demás evidencias recolectadas.

Con esos elementos, la fiscal interviniente dispuso la aprehensión de la mujer por los supuestos delitos de lesiones calificadas por el vínculo y amenazas.

Finalmente, la acusada fue alojada en la Alcaidía de Mujeres Nº 5, donde permanece a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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