Detenidos por robo en la fundación Eduardo Costa de Villa Carmela

El Ministerio Público Fiscal ha dictado prisión preventiva para dos hombres implicados en un robo en la fundación Eduardo Costa en Villa Carmela.

Hoy 17:49

Braian Jesús Quinteros, conocido como “Chacha”, y Jesús Ignacio Montes, ambos de 26 años, permanecerán detenidos tras la decisión de una jueza de habilitar el pedido del Ministerio Fiscal y establecer la prisión preventiva en su contra en relación a un caso de robo.

La audiencia fue conducida por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, liderada por la fiscal María del Carmen Reuter. En esta instancia, el auxiliar de fiscal Nahuel Lencina presentó los cargos contra los acusados y solicitó la medida cautelar más severa.

Los imputados enfrentan acusaciones de robo simple como presuntos coautores. La Fiscalía propuso la prisión preventiva hasta el 7 de julio, argumentando que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización de la investigación.

Después de evaluar la solicitud de la acusación, la jueza decidió aceptar la petición y ordenó que los imputados continúen en su actual lugar de detención.

Según la acusación, el 26 de junio, alrededor de las 04:00, Quinteros y Montes habrían ingresado a la fundación Eduardo Costa, situada en el barrio Islas Malvinas, frente a la ruta provincial 315, en Villa Carmela. Para acceder, habrían quebrantado la tela perimetral y forzado una puerta trasera del edificio.

Una vez dentro, se presume que sustrajeron varios elementos, incluyendo dos cámaras de seguridad, dos escaleras, una impresora, un estabilizador, una mochila de inodoro, un lavamanos, un anafe, una garrafa, tres parlantes y un tacho de pintura. Posteriormente, los acusados se habrían retirado del lugar con los bienes robados.

Los detenidos fueron capturados por personal policial el sábado siguiente, alrededor de las 10:00, tras la denuncia presentada por el titular de la fundación, quien se percató del robo.