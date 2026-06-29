Detuvieron a un joven de 24 años y recuperaron los bienes robados de una vivienda en el barrio Textil

El sospechoso fue interceptado durante un operativo policial y la investigación permitió recuperar electrodomésticos, prendas de vestir y una computadora que habían sido distribuidos en distintos domicilios.

Hoy 17:11

Un joven de 24 años fue aprehendido en la ciudad de La Banda, acusado de haber cometido un robo en una vivienda del barrio Textil. Como resultado de la investigación, personal policial logró recuperar la totalidad de los bienes sustraídos, que habían sido entregados en diferentes domicilios de la zona.

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El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4, luego de que una mujer de 43 años denunciara el robo de diversos elementos de su vivienda.

Tras tomar conocimiento del hecho, los uniformados desplegaron tareas investigativas y recorridos preventivos por el sector. Alrededor de las 20, lograron interceptar al sospechoso en la vía pública y, durante la requisa, secuestraron dos camperas que fueron reconocidas como propiedad de la damnificada.

La investigación continuó y permitió establecer que el acusado había distribuido parte de los objetos robados entre distintos vecinos. En ese marco, un hombre realizó la entrega voluntaria de una planchita para el cabello y una cafetera.

Posteriormente, en otro domicilio, una mujer entregó una mochila, una plancha, un vaso térmico y una campera, mientras que más tarde la madre del acusado se presentó espontáneamente ante las autoridades para hacer entrega de una netbook, un secador de cabello, una cafetera, un vaso térmico y una mochila que su hijo había llevado hasta su vivienda.

Con los resultados del procedimiento, la fiscal interviniente dispuso la aprehensión del joven y su alojamiento en la Comisaría Comunitaria N° 15, donde quedó a disposición de la Justicia.

Asimismo, ordenó la continuidad de las actuaciones judiciales y la restitución de todos los bienes recuperados a la propietaria, una vez cumplidos los trámites de rigor.