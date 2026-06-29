La FIFA emitió un comunicado tras la denuncia contra el capitán de Cabo Verde por presunta violación

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO
Brasil 2
Japón 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Sudáfrica 0
Canadá 1
FINALIZADO
17:30
Alemania -
Paraguay -
29 / 06 / 2026
22:00
Países Bajos -
Marruecos -
29 / 06 / 2026
14:00
Costa de Marfil -
Noruega -
30 / 06 / 2026
18:00
Francia -
Suecia -
30 / 06 / 2026
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

La FIFA emitió un comunicado tras la denuncia contra el capitán de Cabo Verde por presunta violación

Ryan Mendes fue acusado por una mujer brasileña que trabajó con la delegación durante un viaje por Nueva Zelanda. La policía analiza pruebas médicas y cámaras de seguridad.

Hoy 16:42
Ryan Mendes

La FIFA emitió un comunicado oficial luego de la denuncia por presunta violación contra Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, que será rival de Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026.

El futbolista es investigado por la policía de Nueva Zelanda tras la acusación de una mujer brasileña que trabajó con la delegación durante un viaje en marzo. En este contexto, la entidad rectora del fútbol mundial se expresó públicamente por primera vez.

El comunicado de la FIFA

A través de declaraciones recogidas por el medio brasileño Globo Esporte, la FIFA sostuvo que el organismo “trata con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”.

Además, confirmó que está en contacto con las autoridades neozelandesas, aunque evitó profundizar sobre el caso.

No haremos comentarios adicionales en este momento”, agregó la entidad.

La FIFA también aclaró que, como norma general, sus órganos judiciales independientes “no hacen comentarios sobre denuncias que puedan o no haber recibido, ni confirman ni niegan la existencia de investigaciones en curso”.

La denuncia y las pruebas bajo análisis

La denuncia fue presentada el 10 de abril e incluye fotografías de hematomas y un informe médico que detalla lesiones en la víctima. La mujer trabajaba como intérprete de la delegación de Cabo Verde durante una gira en Nueva Zelanda.

Según la investigación, el hecho habría ocurrido el 27 de marzo en el hotel donde se hospedaba el equipo en Auckland, tras un partido ante Chile.

El testimonio de la denunciante indica que fue invitada a una reunión social en una habitación del hotel, pero al retirarse habría sido seguida por el jugador, quien luego la agredió físicamente.

El informe médico incorporado a la causa describe hematomas en distintas partes del cuerpo y lesiones compatibles con la denuncia, además del análisis de cámaras de seguridad del establecimiento.

Investigación en curso en Nueva Zelanda

La policía neozelandesa confirmó que el caso continúa abierto y que el proceso de análisis de pruebas podría extenderse varios meses antes de definir si habrá imputaciones.

En Nueva Zelanda, una condena por violencia sexual puede implicar penas de hasta 20 años de prisión. En caso de avanzar la causa, el país podría solicitar una orden de arresto internacional o incluso la intervención de Interpol.

Mientras tanto, el caso genera impacto en la previa del cruce entre Cabo Verde y la Selección Argentina, en un contexto deportivo atravesado por una fuerte controversia judicial.

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