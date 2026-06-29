La FIFA emitió un comunicado tras la denuncia contra el capitán de Cabo Verde por presunta violación

Ryan Mendes fue acusado por una mujer brasileña que trabajó con la delegación durante un viaje por Nueva Zelanda. La policía analiza pruebas médicas y cámaras de seguridad.

Hoy 16:42

La FIFA emitió un comunicado oficial luego de la denuncia por presunta violación contra Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, que será rival de Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026.

El futbolista es investigado por la policía de Nueva Zelanda tras la acusación de una mujer brasileña que trabajó con la delegación durante un viaje en marzo. En este contexto, la entidad rectora del fútbol mundial se expresó públicamente por primera vez.

El comunicado de la FIFA

A través de declaraciones recogidas por el medio brasileño Globo Esporte, la FIFA sostuvo que el organismo “trata con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”.

Además, confirmó que está en contacto con las autoridades neozelandesas, aunque evitó profundizar sobre el caso.

“No haremos comentarios adicionales en este momento”, agregó la entidad.

La FIFA también aclaró que, como norma general, sus órganos judiciales independientes “no hacen comentarios sobre denuncias que puedan o no haber recibido, ni confirman ni niegan la existencia de investigaciones en curso”.

La denuncia y las pruebas bajo análisis

La denuncia fue presentada el 10 de abril e incluye fotografías de hematomas y un informe médico que detalla lesiones en la víctima. La mujer trabajaba como intérprete de la delegación de Cabo Verde durante una gira en Nueva Zelanda.

Según la investigación, el hecho habría ocurrido el 27 de marzo en el hotel donde se hospedaba el equipo en Auckland, tras un partido ante Chile.

El testimonio de la denunciante indica que fue invitada a una reunión social en una habitación del hotel, pero al retirarse habría sido seguida por el jugador, quien luego la agredió físicamente.

El informe médico incorporado a la causa describe hematomas en distintas partes del cuerpo y lesiones compatibles con la denuncia, además del análisis de cámaras de seguridad del establecimiento.

Investigación en curso en Nueva Zelanda

La policía neozelandesa confirmó que el caso continúa abierto y que el proceso de análisis de pruebas podría extenderse varios meses antes de definir si habrá imputaciones.

En Nueva Zelanda, una condena por violencia sexual puede implicar penas de hasta 20 años de prisión. En caso de avanzar la causa, el país podría solicitar una orden de arresto internacional o incluso la intervención de Interpol.

Mientras tanto, el caso genera impacto en la previa del cruce entre Cabo Verde y la Selección Argentina, en un contexto deportivo atravesado por una fuerte controversia judicial.