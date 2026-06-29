Albinen, el pueblo suizo que paga a familias por mudarse

Albinen, un pintoresco pueblo en los Alpes suizos, ofrece incentivos económicos para atraer a familias y combatir el despoblamiento.

Hoy 19:01

En el cantón de Valais, Albinen ha implementado una innovadora estrategia para enfrentar el despoblamiento al ofrecer incentivos económicos a quienes deseen mudarse. Esta medida, vigente desde 2018, ha captado la atención de muchas personas, incluidas aquellas con residencia permanente en Suiza.

El programa de Albinen ofrece hasta 70.000 francos suizos a familias jóvenes que decidan establecerse de forma permanente en el pueblo. Los beneficiarios deben cumplir ciertos criterios, incluyendo tener menos de 45 años, comprometerse a residir en la comuna por al menos 10 años y efectuar una inversión mínima de 200.000 francos en una vivienda que sirva como residencia principal.

Albinen proporciona 25.000 francos suizos por cada adulto y 10.000 francos por cada niño menor de edad. De este modo, una pareja con dos hijos podría recibir hasta 70.000 CHF. Este incentivo está condicionado a la compra, construcción o renovación de una casa en el pueblo, que debe ser ocupada por los beneficiarios como su domicilio principal.

Este tipo de iniciativas en Suiza se han vuelto comunes en pequeñas comunas que buscan revitalizar su población. En Albinen, el impacto ha sido notable: en los primeros cuatro años del programa, se aprobaron 19 solicitudes y se invirtieron más de 880.000 francos, generando construcciones por más de 6,6 millones de francos suizos.

Los solicitantes deben poseer el permiso C Suiza, que concede la residencia permanente, un requisito esencial para los ciudadanos extranjeros, incluidos los latinoamericanos. También deben ser menores de 45 años en el momento de la solicitud y comprometerse a residir en Albinen durante una década.

Vivir en un pueblo alpino como Albinen ofrece una experiencia única, aunque carece de servicios como bancos y escuelas locales. Sin embargo, para quienes buscan tranquilidad y naturaleza, Albinen es una opción atractiva, situada a aproximadamente 1.300 metros sobre el nivel del mar, con hermosas vistas y oportunidades para actividades al aire libre.

Los latinoamericanos con el permiso C pueden acceder a este programa sin restricciones por nacionalidad, siempre que cumplan con los requisitos de edad, inversión y permanencia. Este enfoque ha permitido que Albinen se posicione como un modelo en Suiza para combatir el despoblamiento, ofreciendo una alternativa viable a quienes buscan cambiar de entorno.