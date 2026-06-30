Llegó el evento del año: comenzó la original Gran Feria de la Construcción

TU MUNDO Constructor invita a vivir una semana única con grandes descuentos, financiación especial y miles de oportunidades para construir, remodelar y equipar el hogar.

Hoy 08:15

TU MUNDO Constructor dio inicio a una nueva edición de la original Gran Feria de la Construcción, un evento con más de 30 años de trayectoria en la provincia que, año tras año, se consolida como una de las propuestas comerciales más esperadas por familias, profesionales y todos aquellos que buscan hacer realidad sus proyectos.

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Hasta el 4 de julio, en todas las sucursales de Tu Mundo Constructor, los clientes podrán acceder a una propuesta única con hasta un 35% de descuento pagando de contado y hasta un 25% de descuento con tarjetas, además de importantes beneficios de financiación y miles de productos con descuentos especiales.

Durante esta semana, quienes visiten la feria encontrarán una amplia variedad de productos para construir, remodelar y equipar sus hogares, con oportunidades en materiales de construcción, cerámicos, sanitarios, griferías, pinturas, herramientas, techos, aberturas y mucho más.

"La original Gran Feria de la Construcción ya forma parte de nuestro calendario comercial y representa una gran oportunidad para acercar a nuestros clientes beneficios reales, una amplia variedad de productos y las mejores condiciones para concretar sus proyectos", destacaron desde Tu Mundo Constructor.

La feria busca acompañar tanto a quienes están iniciando una obra como a quienes desean renovar o mejorar sus espacios, ofreciendo durante seis días una combinación de precios competitivos, financiación y un amplio stock de productos de las principales marcas.

Tu Mundo Constructor convoca a toda la comunidad a ser parte de la semana más esperada del año y aprovechar una propuesta comercial pensada para hacer realidad cada proyecto.