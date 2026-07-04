Colegio N°2 de Jujuy celebra la elección de reina y el Mundial

El Colegio N°2 'Armada Argentina' de Jujuy llevará a cabo una gala especial para la elección de su reina y la transmisión del partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Hoy 06:21

Este viernes 3 de julio, el Colegio N°2 'Armada Argentina' realizará su tradicional gala para la elección de la representante 2026 en Acrópolis.

La jornada comenzará de manera innovadora, ya que antes del evento central se transmitirá en vivo el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde.

Posteriormente, a partir de las 21:00 hs., se dará inicio a la gala de elección, donde se proclamará al nuevo 'Chico 10' del colegio.

El cierre de la noche será un momento significativo, ya que la soberana saliente, Melina Pantoja, entregará sus atributos a la nueva elegida.

Un total de 56 candidatas competirán por convertirse en la nueva representante de la institución, incluyendo a Márquez María Luz Alejandra, Sala Luz Naomi Gianella y Bautista Abril, entre otras.

La comunidad educativa espera con gran entusiasmo este evento, que no solo celebrará la elección de la reina, sino también el apoyo a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Este evento se ha convertido en una tradición que une a los legendarios del colegio y resalta el compromiso con el deporte y la cultura local.