Memorable victoria de Lucas Petracchini en la clase 2 del TN

El piloto salteño protagonizó una intensa batalla con Renzo Blotta y resistió la presión de Ezequiel Bastidas para llevarse una gran victoria. La carrera tuvo sobrepasos, toques y una definición atrapante hasta la última vuelta.

Hoy 20:05

La final de la Clase 2 ofreció un espectáculo apasionante en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, con maniobras al límite, cambios de liderazgo y una definición cargada de emoción. Desde la largada, la categoría mostró toda su intensidad con numerosos autos compartiendo pocos metros y roces en distintos sectores del circuito.

En medio del caos inicial, Renzo Blotta logró salir ileso y tomó la punta de la competencia en los primeros metros, seguido de cerca por Pablo Petracchini. El piloto chubutense comenzó marcando el ritmo e incluso registró el récord de vuelta, pero rápidamente el salteño empezó a descontar diferencias y se lanzó al ataque por el liderazgo.

Detrás de ellos, Ezequiel Bastidas se mantenía expectante en la tercera posición, mientras que Alejo Coltrinari avanzaba posiciones y se sumaba a la lucha por los puestos de privilegio. La gran acción llegó en la cuarta vuelta, cuando Petracchini y Blotta protagonizaron varios roces en la pelea por la punta. Finalmente, el piloto salteño consiguió la superación y pasó a liderar la carrera.

La disputa entre los líderes fue aprovechada por Bastidas, que sorprendió a Blotta y se adueñó del segundo lugar. Poco después, Coltrinari intentó avanzar sobre el piloto sureño, pero un toque terminó enviándolo fuera de pista, en una de las maniobras más comentadas de la final.

Con la carrera ingresando en su segunda mitad, Petracchini se mantenía al frente, aunque con Bastidas cada vez más cerca, separado por apenas tres décimas. Más atrás aparecía Canela, mientras que Blotta, pese al incidente, continuaba demostrando velocidad y marcaba nuevamente el récord de vuelta.

La incertidumbre creció en los giros finales y la tensión aumentó aún más cuando la prueba fue neutralizada por dos despistes. Con apenas tres vueltas por disputarse tras el relanzamiento, el tucumano Maximiliano Bestani logró avanzar hasta la tercera posición y se metió de lleno en la pelea por el podio.

Sin embargo, en la última vuelta Pablo Petracchini mostró toda su experiencia y mantuvo la calma bajo presión. El piloto salteño no cometió errores, administró la diferencia y cruzó primero la bandera a cuadros para quedarse con una destacada victoria a bordo de su Chevrolet Onix. Ezequiel Bastidas finalizó como escolta, mientras que Maximiliano Bestani completó el podio en una carrera que tuvo todos los ingredientes de una gran final.