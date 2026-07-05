Santiago del Estero vibró con el Campeonato Argentino de BMX en "La Catedral"

La pista santiagueña fue escenario de una gran fiesta del BMX nacional, con la participación de pilotos de todo el país y una destacada presencia local. Este domingo continuará la actividad con la tercera fecha del Campeonato Open.

05/07/2026

El Campeonato Argentino de BMX tuvo un fin de semana exitoso en la tradicional pista "La Catedral" de Santiago del Estero, donde cientos de competidores de diferentes provincias se dieron cita para disputar una nueva fecha del certamen nacional en un evento que reunió a las principales figuras de la disciplina.

Durante la jornada se desarrollaron las competencias en todas las categorías, desde los más pequeños hasta las divisionales de élite, ofreciendo carreras de gran nivel y consolidando a Santiago como una de las plazas más importantes del BMX argentino. Además, la actividad continuará este domingo con la disputa de la tercera fecha del Campeonato Open, que promete mantener el alto nivel de competencia.

Entre los campeones de la jornada se destacaron Carlos Simkin en Cruceros Principiantes, Felipe Torcivia Keulyan en Cruceros hasta 29 años, Mario Flores en Cruceros de 30 a 39 años y Rodolfo Stipanic en Cruceros de 40 a 49 años. En las categorías de novicios también hubo grandes actuaciones, con victorias para Milo Castillo, Juan Bianqueri, Simón Rodríguez, Máximo Coronel, Joaquín Bustos, Agustín Martínez Reschini, Julián Recabarren, Salvador Benetti, Bruno Benjamín Bustos, Gaspar Rosso, Gaspar Lizzul Porporatto y Agustín Romero.

Por el lado de las damas, las campeonas fueron Catalina Tsang en la categoría de 7 y 8 años, Uma Distefano en 11 y 12 años, Luisana Ceballos Ruarte en 13 años y más, y Alfonsina Romano en la categoría de 15 años y más.

En las divisionales de expertos sobresalieron Ethan Carbajal, Alexander Ceballos, Milo Blanco, Valentino Luna, Jahir Elías, Octavio Wamba, Benjamín Luna, Agustín Sepúlveda, Bautista Quiroga, Marcos Frack, Federico Núñez, Mateo Espejo y Agustín Galeotti, quienes se consagraron en sus respectivas categorías.

Las categorías más importantes también entregaron grandes emociones. Luz Torres se quedó con el primer lugar en Junior Women, mientras que Agostina Ruarte se impuso en Elite Women. Entre los varones, Lisandro Díaz ganó en Junior Men y Gonzalo Molina se consagró en Elite Men, la categoría principal del certamen.

Con una importante convocatoria de pilotos y un gran acompañamiento del público, el Campeonato Argentino de BMX volvió a demostrar el crecimiento constante de la disciplina en el país. Ahora, todas las miradas están puestas en la jornada del domingo, cuando se dispute la tercera fecha del Campeonato Open en el exigente circuito santiagueño.