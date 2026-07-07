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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 9º
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Espacio de Marca

Las Artesanas - Creativa

“Un espacio para la creatividad, la confección y el diseño”

“Las Artesanas - Creativa” inauguró su nueva sucursal en pleno centro de Santiago del Estero

El local, más amplio y renovado, ofrece una nueva experiencia para los clientes y promociones especiales durante su apertura.

Hoy 10:10

“Las Artesanas - Creativa”, negocio dedicado a la venta de fornituras y artículos para confección, abrió las puertas de su nueva sucursal ubicada en calle Pellegrini 17 (Bº Centro), a metros de avenida Belgrano, consolidando su presencia en el corazón de Santiago del Estero.

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En diálogo con Diario Panorama, Jail Reston Anguio, encargado del local, destacó la importancia de este nuevo paso para la marca. “Abrir una nueva sucursal es algo muy lindo. Ha sido una experiencia muy fructífera, un momento de superación y de felicidad plena. Tenemos un acompañamiento familiar importante y un equipo que se pone la camiseta como nadie”, expresó.

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La nueva tienda ofrece un espacio más amplio y moderno, pensado para sorprender al cliente en cada visita y brindar una propuesta más completa. “Tratamos de traer lo máximo posible, todo tipo de productos para que puedan crear lo que se imaginen: vestidos, ropa, trajes de danza… Queremos que cada persona encuentre opciones completas para sus proyectos”, agregó Anguio.

El local busca convertirse en un punto de referencia para quienes disfrutan de la creatividad, la confección y el diseño, con artículos variados, productos innovadores y un ambiente renovado que refleja la identidad de la marca.

Para celebrar la apertura, “Las Artesanas - Creativa” lanzó una promoción especial: por compras superiores a $40.000, los clientes recibirán un 15% de descuento, vigente durante la etapa inaugural.

Con este nuevo espacio, la marca refuerza su compromiso de ofrecer productos de calidad y atención personalizada, consolidándose como un referente en el rubro de fornituras y artículos para confección en Santiago del Estero.

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