Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 17º
X
Locales

Multitudinario lanzamiento de la candidatura a intendente de Mónica Bustamante en Ojo de Agua

La actual jefa comunal presentó oficialmente su candidatura por el Frente Cívico en un multitudinario acto realizado en el salón municipal, acompañada por funcionarios provinciales, dirigentes y militantes de toda la región.

Hoy 17:52
Mónica Bustamante

Con un masivo acompañamiento de vecinos, militantes y dirigentes, la Dra. Mónica Bustamante realizó el lanzamiento de su candidatura a intendente de Villa Ojo de Agua en un multitudinario acto que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante un salón municipal colmado, la actual jefa comunal lanzó oficialmente su campaña para buscar la reelección por el espacio del Frente Cívico y presentó a los candidatos a concejales que integran su lista de cara a las elecciones del 2 de agosto.

El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Víctor Araujo; el ministro de Desarrollo Social Dr. Ángel Hugo Niccolai; el secretario del CES, MV Miguel Mandrille; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; la senadora nacional Elia Moreno; y el diputado provincial y exintendente Antonio Bitar, además de legisladores provinciales, intendentes y comisionados municipales de la región del sur santiagueño, entre otras autoridades.

Durante el acto hicieron uso de la palabra Miguel Mandrille, Ángel Niccolai y Víctor Araujo, quienes destacaron el crecimiento y desarrollo que vive la ciudad desde 2014, con el inicio del gobierno de "Lelo" Bitar, y que continúa con la gestión de la Dra. Bustamante. Coincidieron en convocar a toda la comunidad a seguir por este camino consolidado en Ojo de Agua. Además, transmitieron los saludos del gobernador Elías Suárez y del senador nacional Gerardo Zamora.

A su turno, el exintendente Bitar invitó a dirigentes y militantes a defender el proyecto del Frente Cívico y a apoyar la reelección de la intendente Bustamante, recorriendo y militando con compromiso cada barrio y paraje del departamento.

En su discurso, Mónica Bustamante repasó los logros de su gestión en los últimos cuatro años, agradeció el masivo respaldo de la militancia y convocó a todos los vecinos a sumarse a este proyecto político local, donde la comunidad seguirá siendo la verdadera protagonista.

En el tramo final la candidata expresó: "Convoco a todos los ojodeaguenses a que sigamos construyendo juntos el futuro que nos merecemos. Con la confianza de siempre, vamos por cuatro años más para seguir haciendo historia y seguir transformando la ciudad y el departamento Ojo de Agua".

El 2 de agosto, en Villa Ojo de Agua, el Frente Cívico llevará como candidata a intendente a la Dra. Mónica Bustamante y como concejales titulares: 1. Pablo Báez; 2. Romina Bazán; 3. Orlando Sánchez; 4. Liliana Pedraza; 5. Raúl Navarro; y 6. Yanina Leiva. Suplentes: 1. Pablo Rivero; 2. Sandra Leguizamón; 3. Hilario Gorosito; 4. Teresita Acosta; 5. Gastón Herrera; y 6. Tamara Toloza.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. ¡Argentina corazón! El campeón mundial le dio vuelta un partido infartante a Egipto y sacó boleto a cuartos
  2. 2. Fechas, horarios y cruces confirmados: cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026
  3. 3. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
  4. 4. En vivo: bajo la atenta mirada de Argentina, Colombia busca el boleto a cuartos del Mundial ante Suiza
  5. 5. Se descompensó cuando retiraba su auto del taller y murió antes de recibir asistencia médica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT