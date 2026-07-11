Mercedes Sosa, un legado musical que perdura en la cultura argentina

El 9 de julio se conmemora el nacimiento de Mercedes Sosa, una figura clave en la música argentina y latinoamericana, cuyo legado sigue vivo a través de su potente repertorio y su impacto en múltiples generaciones de artistas.

Hoy 23:20

Nacida en San Miguel de Tucumán en 1935, Mercedes Sosa, conocida como 'La Negra', se convirtió en una de las voces más representativas del folklore argentino y un ícono de la cultura popular. Su consagración se produjo en 1965, cuando Jorge Cafrune le ofreció la oportunidad de presentarse en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, un evento que marcó el comienzo de su trayectoria internacional.

Durante más de cuatro décadas, Mercedes Sosa recorrió escenarios de todo el mundo, interpretando un repertorio que no solo abarcó el folklore, sino que también incorporó diferentes géneros, reflejando así la rica identidad de América Latina. Su obra la estableció como una referente de la música popular y una de las artistas argentinas con mayor reconocimiento internacional.

Desde su fallecimiento en 2009, su legado ha sido honrado a través de conciertos, publicaciones y producciones discográficas que incluyen material inédito. La influencia de Mercedes Sosa permanece intacta, resonando tanto en el público como en músicos de diferentes generaciones.

Un aspecto notable de su carrera fue su constante apoyo a nuevos artistas. A lo largo de los años, Sosa compartió escenarios y grabaciones con destacados músicos de diversos estilos, como Charly García, Gustavo Cerati, Fito Páez, León Gieco, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Caetano Veloso, Jorge Drexler, Shakira, Soledad Pastorutti, Víctor Heredia, Liliana Herrero y Residente, entre muchos otros.

A 91 años de su nacimiento, Mercedes Sosa sigue siendo una de las voces más emblemáticas de la cultura argentina, con una obra que continúa emocionando y superando fronteras. Su legado musical inspira a nuevas generaciones y reafirma su lugar en la historia de la música latinoamericana.