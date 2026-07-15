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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 15º
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Dueño aprehendido por maltrato animal en Pampa del Indio

El personal de la División Rural de Pampa del Indio realizó un procedimiento para rescatar a un perro en condiciones de maltrato y abandono.

Hoy 03:51

El personal de la División Rural de Pampa del Indio llevó a cabo un operativo este lunes que resultó en la aprehensión de un individuo por maltrato animal. La intervención se inició tras recibir información sobre un perro que se encontraba en estado de abandonado y desnutrido en un domicilio de la localidad.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron las condiciones críticas del animal, un perro macho de pelaje negro que mostraba signos evidentes de falta de alimentación y cuidados. Ante esta situación, procedieron al secuestro preventivo del can.

En el curso de la investigación, se logró identificar al propietario del animal, quien fue trasladado a la unidad policial y notificado de su aprehensión por orden de la Fiscalía Rural y Ambiental que está a cargo del caso.

El perro fue examinado por un médico veterinario policial, quien determinó la necesidad de atención especializada para el animal. Tras el examen, el can fue entregado en carácter de depósito judicial a una organización local dedicada al rescate y protección de animales.

Esta organización continuará brindando los cuidados necesarios al perro mientras avanza la causa judicial en curso. Las autoridades enfatizan la importancia de denunciar casos de maltrato animal y abandono.

El procedimiento realizado destaca el compromiso de la División Rural en la protección de los derechos de los animales y su colaboración con organizaciones no gubernamentales en la defensa de la fauna.

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