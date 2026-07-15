Retiro de 230 vehículos abandonados en Santa Fe mejora el espacio público

El Gobierno de Santa Fe ejecutó un operativo que retiró 230 vehículos abandonados, incluyendo 211 motos y 15 bicicletas, para optimizar el espacio público y la seguridad en la Subcomisaría 17ª.

Hoy 04:32

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó a cabo un exhaustivo operativo de saneamiento el pasado martes, en el cual se retiraron 230 vehículos que se encontraban en estado de abandono en las inmediaciones de la Subcomisaría 17ª, ubicada sobre Avenida Gorriti al 6.000.

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Este operativo tiene como objetivo principal recuperar el espacio público para los vecinos, eliminar focos de contaminación y mejorar las condiciones de seguridad para el personal policial que opera en dicha dependencia.

Los coordinadores del operativo señalaron: "Buscamos liberar las comisarías de lo que históricamente fue un cementerio de autos y motos, devolviendo ese espacio a los agentes y a los vecinos que transitan por la zona".

El inventario de vehículos retirados incluyó 211 motocicletas, 15 bicicletas y cuatro automóviles. Todas estas unidades serán sometidas a un proceso de clasificación bajo la custodia del Estado provincial.

Según las normativas vigentes, los destinos de los vehículos se definirán en función de su estado de conservación, pudiendo ser compactados, subastados, reutilizados por organismos públicos, o donados a escuelas técnicas para fines pedagógicos.

Este operativo fue coordinado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en colaboración con el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

La intervención en la Subcomisaría 17ª marca el décimo operativo de limpieza realizado en dependencias policiales de Santa Fe durante la actual administración, un paso significativo hacia la descontaminación de comisarías en áreas urbanas.