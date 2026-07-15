Trump amenaza con aniquilar la infraestructura energética iraní la semana próxima si no se alcanza un acuerdo

En una entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense advirtió que atacará Irán una noche tras otra y aseguró que la ofensiva de sus Fuerzas Armadas continuará “hasta que yo diga basta”.

Hoy 05:06

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el martes con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo, en medio de las repetidas idas y vueltas entre los dos bandos que no terminan de trazar un horizonte libre de conflicto.

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La reanudación de los ataques en los últimos días ha aumentado las dudas sobre si el memorándum de entendimiento firmado el mes pasado conduciría a un cese definitivo de la guerra, que ha arrastrado a los vecinos de Irán y ha perturbado el suministro energético mundial.

En una entrevista exclusiva con Fox News, Trump reveló que sus representantes habían estado en contacto con funcionarios iraníes apenas una hora antes de la entrevista, donde se refirieron a otro acuerdo.

“Quieren llegar a un acuerdo, pero cada vez que lo hacen, lo incumplen”, dijo el mandatario. Si bien añadió que las fuerzas estadounidenses están siendo “muy cuidadosas con la población civil”, advirtió que Teherán debe volver a la mesa de negociaciones. “Dije: más les vale llegar a un acuerdo. No les va a quedar nada”.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo ataques contra Irán por cuarto día consecutivo y restablecían un bloqueo naval sobre los puertos del país. La frágil tregua alcanzada el 17 de junio entre las partes quedó disuelta de nuevo.

El mandatario también afirmó que la capacidad militar de Irán se ha visto “reducida a un nivel muy bajo” tras los repetidos ataques estadounidenses, y añadió que las ofensivas continuarán “hasta que yo diga basta”.

“Vamos a golpearlos con mucha fuerza esta noche. Vamos a golpearlos con mucha fuerza la noche de mañana. Vamos a golpearlos con mucha fuerza la noche siguiente”, declaró Trump en la entrevista con Trey Yingst, corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News.

El presidente indicó que, por el momento, Estados Unidos ha evitado atacar de lleno el sector energético iraní, aunque dejó abierta esa posibilidad.

“Y la próxima semana la situación se volverá realmente grave para ellos, porque la semana que viene les tocará el turno a las centrales eléctricas. La semana que viene les tocará a los puentes. Vamos a dejar fuera de servicio todas las centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a negociar".

Trump también acusó a las autoridades iraníes de mentir sobre los contactos entre ambos países y sobre el programa nuclear de la república islámica. “Todo lo que dice Irán es mentira. Nunca había visto algo así. Dijeron que nunca hablamos del tema nuclear", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario se refirió al estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte mundial de petróleo, y aseguró que la vía marítima “está abierta, pero no para Irán”. Trump busca presionar a Teherán con el nuevo bloqueo naval impuesto este martes.

Durante el anterior, iniciado en abril como represalia por el cierre del estrecho por parte de Teherán, Irán no pudo exportar “ni un solo barril de petróleo”, según su negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

La operación “desempeñó un papel decisivo en la firma del memorando de entendimiento”, indicó por su parte el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

“Si Estados Unidos cree que, al endurecer sus medidas contra nosotros, sus acciones militares y su bloqueo económico, volveremos a ⁠las negociaciones, está cometiendo un error", dijo más temprano el vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, en declaraciones a ‌la televisión estatal.