Finlandia ofrece viajes gratis para descubrir su gastronomía única

Finlandia lanza una convocatoria internacional para viajar gratis y disfrutar de una experiencia gastronómica única en otoño de 2026, organizada por Visit Finland.

Hoy 05:37

Finlandia ha anunciado una emocionante convocatoria internacional para que personas de todo el mundo viajen gratis y participen en una experiencia gastronómica oficial durante el otoño de 2026. La iniciativa, denominada Have some Finnish, tiene como objetivo dar a conocer la gastronomía finlandesa a través de dos experiencias únicas en Laponia y en la región de Costa y Archipiélago.

Un total de 16 participantes, ocho por cada experiencia, serán seleccionados para disfrutar de esta aventura culinaria. Es importante destacar que esta convocatoria no se trata de una oferta laboral ni de un programa de migración, sino de una campaña turística diseñada para presentar a Finlandia a través de sus sabores y tradiciones.

Según Visit Finland, las experiencias forman parte de la propuesta Finland’s Official Tastings, que combina la comida, la naturaleza y la cultura. Los grupos seleccionados participarán en actividades organizadas y disfrutarán de una cena de degustación inspirada en la región elegida, lo que les permitirá experimentar la riqueza de la cultura culinaria finlandesa.

La campaña tiene un enfoque claro: Finlandia busca aumentar la visibilidad de su gastronomía a nivel internacional. La convocatoria está abierta a viajeros internacionales, quienes pueden postularse de forma individual o acompañados por una persona adicional.

Las degustaciones oficiales están programadas para llevarse a cabo en septiembre de 2026, y la inscripción se abrirá el 18 de mayo de 2026, cerrando el 9 de junio de 2026 a las 11:59 a. m. EEST. Los seleccionados se anunciarán el 29 de junio de 2026, y es crucial tener en cuenta que la selección no será automática, ya que solo 16 personas serán elegidas entre todas las candidaturas recibidas.

Los interesados deben participar en un reto en redes sociales, donde se les pedirá publicar un video en Instagram o TikTok explicando su motivación para experimentar la gastronomía finlandesa. Posteriormente, deberán completar el formulario oficial de la experiencia elegida, que estará disponible hasta la fecha límite mencionada.

Las experiencias se llevarán a cabo en Laponia, famosa por sus paisajes naturales y ambiente ártico, y en la región de Costa y Archipiélago, conocida por su cultura costera. Ambas experiencias están diseñadas para que los participantes conozcan Finlandia desde una perspectiva auténtica, a través de sus ingredientes y tradiciones locales.