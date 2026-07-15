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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 15º
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Locales

El CCB realizará el Grand Prix de Ajedrez “Cumpleaños de Santiago, Madre de Ciudades”

La propuesta se concretará los sábados 18 y 25 de julio.

Hoy 05:36
Ajedrez en el CCB.

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) realizará un Campeonato de Ajedrez denominado GRAND PRIX DE AJEDREZ  “CUMPLEAÑOS DE SANTIAGO, MADRE DE CIUDADES” los días sábados 18 y 25 de julio, a partir de las 16.30 hs, en el segundo piso de la institución.

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De acuerdo a lo informado desde el CCB, el mismo es abierto a público de todas las edades, con entrada libre y gratuita y cupos limitados.

Cada jornada funcionará como un torneo independiente, otorgando puntaje a los jugadores participantes para la conformación de una clasificación general acumulada del GRAND PRIX DE AJEDREZ “CUMPLEAÑOS DE SANTIAGO MADRE DE CIUDADES”.

Las Inscripciones deberán realizarse al teléfono +54 9 3816 17-4457 (Leandro).

TEMAS CCB Centro Cultural del Bicentenario
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