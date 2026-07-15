El CCB realizará el Grand Prix de Ajedrez “Cumpleaños de Santiago, Madre de Ciudades”

La propuesta se concretará los sábados 18 y 25 de julio.
El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) realizará un Campeonato de Ajedrez denominado GRAND PRIX DE AJEDREZ “CUMPLEAÑOS DE SANTIAGO, MADRE DE CIUDADES” los días sábados 18 y 25 de julio, a partir de las 16.30 hs, en el segundo piso de la institución.
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De acuerdo a lo informado desde el CCB, el mismo es abierto a público de todas las edades, con entrada libre y gratuita y cupos limitados.
Cada jornada funcionará como un torneo independiente, otorgando puntaje a los jugadores participantes para la conformación de una clasificación general acumulada del GRAND PRIX DE AJEDREZ “CUMPLEAÑOS DE SANTIAGO MADRE DE CIUDADES”.
Las Inscripciones deberán realizarse al teléfono +54 9 3816 17-4457 (Leandro).