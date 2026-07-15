The Odyssey de Christopher Nolan, la película más criticada antes de su estreno

La película The Odyssey, adaptación del clásico de Homero por Christopher Nolan, se convierte en la producción más criticada del director antes de su estreno, acumulando un récord de reacciones negativas en YouTube.

Hoy 06:17

La nueva película de Christopher Nolan, titulada The Odyssey, ha generado un fenómeno inusual en su carrera, convirtiéndose en la más rechazada antes de su estreno. Esta adaptación del famoso poema épico de Homero ha acumulado una serie de críticas que la colocan como la producción del cineasta con la mayor cantidad de reacciones negativas en su tráiler oficial.

El tráiler, publicado en YouTube, ha recibido cientos de miles de 'me gusta', pero también ha registrado un número sin precedentes de 'no me gusta', alcanzando cerca de 48 mil rechazos, la cifra más alta en los avances de las películas de Nolan hasta la fecha.

A pesar de que los 'me gusta' superan ampliamente a los 'no me gusta', esta situación resalta una división inusual entre los seguidores del director, conocido por generar gran expectativa en sus proyectos cinematográficos.

Las críticas se centran principalmente en la estética visual de The Odyssey, que muchos consideran distante del espíritu clásico de la obra original. La fotografía oscura y la atmósfera bélica moderna han sido puntos de controversia, ya que algunos críticos argumentan que no logran transmitir la luminosidad del mundo mediterráneo antiguo.

Además, el vestuario y diseño de armaduras han sido cuestionados por su falta de fidelidad al contexto histórico de la Grecia micénica, lo que ha llevado a parte de la audiencia a expresar su descontento.

La elección del reparto también ha suscitado debate, especialmente la decisión de Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya, lo que ha generado críticas entre quienes esperaban una representación más tradicional de los personajes mitológicos.

A pesar de la reacción negativa, The Odyssey se mantiene como una de las películas más esperadas para 2026, aunque esta vez Nolan se enfrenta a un panorama inusual: una película que despierta tanto interés como rechazo antes de su estreno completo.