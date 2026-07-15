Anya Taylor-Joy admite que no leyó los libros antes de sumarse a "The Hunt for Gollum"

La actriz reveló que recién ahora planea adentrarse en la obra de Tolkien, pese a su incorporación a la nueva película del universo de la Tierra Media.

Hoy 07:06

La actriz Anya Taylor-Joy sorprendió al confesar que aún no ha leído la saga de The Lord of the Rings antes de integrarse al elenco de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Sin embargo, aclaró que está a punto de comenzar con la lectura de los libros de J. R. R. Tolkien.

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Durante su paso por la premiere de “Lucky” en Los Ángeles, la intérprete explicó que de niña era una seguidora exclusiva de Harry Potter, ya que creía que no se podía ser fan de ambas franquicias al mismo tiempo. “Era una idea equivocada que tuve”, reconoció.

Esa percepción cambió años después, cuando durante la pandemia decidió ver la trilogía cinematográfica de The Lord of the Rings film trilogy, descubriendo que podía disfrutar de ambos universos. “Resulta que puedes amar los dos, y deberías hacerlo”, afirmó.

En The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Taylor-Joy interpretará a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque, descrita como una agente letal y de confianza del rey Thranduil. La actriz celebró su incorporación con entusiasmo y humor: “Si en mi lápida dice ‘elfa letal’, sentiré que hice un buen trabajo en este planeta”.

Anya Taylor-Joy

La película estará dirigida por Andy Serkis, quien también retomará su papel como Gollum. La historia se centrará en Aragorn, en el período entre “El Hobbit” y “La Comunidad del Anillo”, durante su búsqueda de la criatura.

El elenco incluirá a figuras como Kate Winslet, Leo Woodall y Jamie Dornan, quien asumirá el rol de Aragorn que originalmente interpretó Viggo Mortensen. También regresarán nombres icónicos como Ian McKellen, Elijah Wood y Lee Pace.

Con estreno previsto en los próximos años, la película genera expectativa no solo por su historia, sino también por la curiosa confesión de su protagonista, que ahora se prepara para descubrir —desde las páginas— el mundo que pronto llevará nuevamente a la pantalla.