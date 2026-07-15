Termas de Río Hondo se asoma al calor: clima soleado para hoy Miércoles 15 de julio de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá claro en los próximos días, ideal para actividades al aire libre.

Hoy 08:01

En la ciudad de Termas de Río Hondo, los termenses se despertaron con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 12.8 °C, aunque la sensación térmica es de 9.2 °C debido a la humedad del 78%. Este miércoles promete ser un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

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El pronóstico para hoy indica que se espera un clima soleado, con una temperatura mínima de 12.4 °C y una máxima que alcanzará los 23.5 °C. Los termenses podrán disfrutar de un ambiente cálido a medida que avanza la jornada.

El viento sopla suavemente desde el este-noreste a 5.8 km/h, lo que contribuye a que el día se sienta agradable y cómodo para salir a pasear por la ciudad o disfrutar de un día en la naturaleza.

Mirando hacia el futuro, el pronóstico para mañana, jueves 16 de julio, también será soleado, con mínimas de 14.5 °C y máximas que alcanzarán los 27.3 °C. Un clima ideal para disfrutar de las termas y del aire libre.

Finalmente, el viernes 17 de julio, se prevé que las temperaturas sigan en aumento, con un mínimo de 15.5 °C y una máxima de 36.2 °C, lo que indica que los termenses deberán prepararse para un fin de semana caluroso y soleado.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.