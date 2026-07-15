Dakota Johnson protagoniza una campaña de lujo para Valentino con un giro cinematográfico

La actriz lidera un cortometraje artístico para la fragancia “Valentino Vendetta”, marcando su primera colaboración con Alexander Skarsgård bajo la dirección creativa de Alessandro Michele.

Hoy 07:12

La actriz Dakota Johnson vuelve a posicionarse como figura clave en el mundo de la moda y la belleza al encabezar la nueva campaña de la fragancia Valentino Vendetta, presentada a través de un cortometraje artístico que combina estética, tensión narrativa y sensualidad.

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El proyecto marca la primera vez que Johnson trabaja junto a Alexander Skarsgård, aunque ambos se conocían desde hace más de una década. La colaboración fue impulsada por Alessandro Michele, director creativo de Valentino, quien ideó esta propuesta visual que se desarrolla entre paisajes abiertos, vehículos en movimiento y una atmósfera cargada de intensidad.

Johnson describió la experiencia como libre y lúdica, destacando la química con su coprotagonista incluso en un rodaje sin diálogos. “Es un vistazo a una relación intensa y apasionada”, explicó sobre la narrativa del video, que se estrenará a finales del verano.

Fiel a su estilo relajado, la actriz también aportó su característico sentido del humor durante el rodaje. Entre toma y toma, bromeaba con Skarsgård —quien llevaba una distintiva bufanda en el set— apodándolo “Alexander Scarfsgård”. Este tono distendido contrastó con la estética sofisticada y cargada de tensión que propone la campaña.

En cuanto a la fragancia, la versión femenina —Vendetta Donna— refleja el gusto personal de Johnson: una composición centrada en el nardo blanco, combinada con notas de naranja roja y sándalo. “Lo que más me gusta es que es embriagadora, pero a la vez suave”, señaló la actriz, subrayando el carácter dual del perfume.

Más allá del proyecto puntual, la campaña reafirma la presencia de Dakota Johnson como ícono contemporáneo de elegancia y versatilidad, capaz de transitar entre el cine, la moda y la publicidad con naturalidad. Y aunque esta haya sido su primera colaboración con Skarsgård, todo indica que no será la última.