Xolo Maridueña regresa como Blue Beetle al nuevo DCU y estará en la secuela de Superman

El actor retomará su papel como el héroe latino en "Man of Tomorrow", una de las producciones clave del renovado universo de DC liderado por James Gunn.

Hoy 07:00

El universo cinematográfico de DC continúa tomando forma y suma una noticia clave para sus fanáticos: Xolo Maridueña volverá a interpretar a Blue Beetle en la esperada secuela de Superman titulada Man of Tomorrow.

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La película, que ya se encuentra en producción, será dirigida por James Gunn, quien lidera la nueva etapa del DCU. Maridueña debutó como el superhéroe en Blue Beetle, donde interpretó a Jaime Reyes, un joven recién graduado que adquiere poderes tras entrar en contacto con un escarabajo alienígena.

El propio Gunn había confirmado anteriormente la importancia del personaje dentro del nuevo universo: Blue Beetle es el primer héroe oficial del renovado DCU, mientras que la nueva película de Superman marcará el inicio formal de esta etapa.

Además de su relevancia narrativa, el personaje tiene un fuerte peso simbólico. Blue Beetle fue el primer superhéroe latino en protagonizar una película en solitario dentro de DC, algo que el propio Maridueña destacó como un hito en términos de representación.

En cuanto a su preparación física, el actor realizó una intensa transformación para el papel: partiendo de unas 130 libras, sumó entre 25 y 30 libras de músculo mediante entrenamiento con pesas y artes marciales, además de una estricta alimentación.

Desde DC Studios, Peter Safran elogió su desempeño, destacando su capacidad para combinar comedia física con momentos emocionales profundos. “Tiene todas las habilidades. Es una actuación que crea una estrella”, afirmó.

Por su parte, Maridueña se mostró entusiasmado con su continuidad en la franquicia y dejó abierta la puerta a futuras entregas, asegurando que está listo para seguir desarrollando al personaje en el largo plazo.

La secuela también contará con el regreso de David Corenswet como Superman, acompañado por Nicholas Hoult en el rol de Lex Luthor. En esta nueva historia, ambos deberán unir fuerzas para enfrentar a una amenaza superior: Brainiac, interpretado por Lars Eidinger.

“Man of Tomorrow” tiene su estreno previsto en cines para el 9 de julio de 2027, y se perfila como una pieza clave en la consolidación del nuevo universo cinematográfico de DC.