Testimonios sobre la experiencia de muerte clínica revelan paz y luz

Un informe reciente destaca testimonios de personas sobre la muerte clínica que coinciden en sensaciones de paz, desprendimiento corporal y experiencias de luz.

Hoy 07:01

¿Qué ocurre cuando el corazón se detiene y se transita por el fenómeno conocido como muerte clínica? Para la ciencia, es el final del funcionamiento vital; para quienes lo han experimentado, es el inicio de una vivencia sensorial sin precedentes. Un reciente informe ha recopilado relatos de individuos que han cruzado esta frontera y regresado con un mensaje que desafía la lógica.

Los relatos de Teresa Calandra, María de los Ángeles Rodríguez y Javier Casas muestran un paisaje común en sus experiencias. En lugar de describir miedo o oscuridad, estos testimonios hablan de un estado de plenitud y lucidez extrema.

Entre los elementos que más destacan en sus relatos se encuentran: el túnel y la luz, que simbolizan el tránsito hacia una claridad infinita; sensaciones sensoriales que incluyen la percepción de texturas y aromas, así como el encuentro con seres queridos; y una paz absoluta que despoja de temor la idea de la muerte.

Sin embargo, uno de los aspectos más inquietantes de estos testimonios es la percepción de la existencia más allá del cuerpo físico. Muchos describen la experiencia extracorpórea, donde observarse a sí mismos desde una perspectiva elevada resulta ser más real que la vida misma.

A pesar de que los médicos consideran la reanimación como un éxito —mediante masajes cardíacos o electroshocks—, los protagonistas describen el proceso como un “tirón violento”. Para ellos, el regreso a la vida no fue un alivio, sino más bien una interrupción forzada de una paz infinita.

La comunidad científica busca explicar estos fenómenos como el resultado del esfuerzo de un cerebro en crisis, una danza de neuronas que intenta dar sentido al caos. Sin embargo, para quienes vivieron estas experiencias, la explicación técnica resulta insuficiente ante la fuerza transformadora de su vivencia.

Estar al borde de lo desconocido, ya sea en una plaza iluminada, una puerta custodiada o un pasillo interminable, lleva a una reflexión profunda. La experiencia compartida por estos sobrevivientes resalta que, al asomarse al abismo, se reordenan las prioridades y se resignifican cada uno de los momentos restantes de la vida.