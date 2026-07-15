Alerta en Estados Unidos por un brote de ciclosporiasis que provoca “diarrea explosiva”

La enfermedad intestinal está presente en 30 estados del país norteamericano y hay más de 5000 casos bajo análisis.

Hoy 05:14

Estados Unidos investiga un brote de ciclospariasis, una infección intestinal causada por un parásito microscópico, que ya llegó a al menos 30 estados, tiene más de 5000 casos bajo análisis y causó la hospitalización de 80 personas.

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Según lo consignado por The Washington Post, los organismos estatales de salud estadounidenses iniciaron una investigación para comprender por qué aumentaron exponencialmente los casos de la enfermedad y señalaron a Taco Bell, una famosa franquicia de comida rápida, como una de las posibles responsables.

Tal como sostienen los investigadores, la cadena especializada en comida mexicana podría haber entregado productos con ciclospora, el parásito que causa la infección.

Por su parte, Taco Bell aseguró en un comunicado difundido por Fox News que hasta el momento las autoridades sanitarias no confirmaron “ningún vínculo” con la empresa que pudiera colocarlos como los posibles responsables del brote.

“La salud y la seguridad de nuestros clientes son nuestra máxima prioridad. Las autoridades de salud pública no han confirmado ningún vínculo con Taco Bell ni con ningún ingrediente, proveedor, restaurante o establecimiento en particular”, afirmó.

“Mientras las autoridades continúan su investigación exhaustiva, Taco Bell ha retirado de forma voluntaria y temporal ciertos ingredientes en algunos restaurantes como medida de precaución. Seguiremos monitoreando de cerca la situación y acatando las recomendaciones de las autoridades de salud pública”, agregó la empresa.

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, un organismo que puede ingresar al cuerpo a través del consumo de agua o alimentos contaminados.

La enfermedad afecta principalmente al intestino delgado y suele transmitirse cuando una persona ingiere alimentos o agua que estuvieron en contacto con materia fecal contaminada.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de la exposición al parásito. El signo más frecuente es la diarrea acuosa o “explosiva”, que en algunos pacientes puede ser muy intensa. También pueden presentarse pérdida de apetito, descenso de peso, calambres abdominales, hinchazón, exceso de gases, náuseas, vómitos, cansancio, dolor de cabeza y fiebre leve.

A diferencia de otras infecciones gastrointestinales, los síntomas de la ciclosporiasis pueden prolongarse durante semanas o incluso más de un mes si no reciben tratamiento.

De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, desde el 1 de mayo hasta hoy se confirmaron 1645 casos, mientras que hay otros 5100 que requieren de un “análisis adicional” para confirmar que se trata de ciclosporiasis.

“En lo que va del año, varios estados han reportado un aumento de casos en comparación con el mismo período de 2025. Los CDC y sus socios estatales y federales están trabajando juntos para investigar varios brotes de ciclosporiasis. Las investigaciones para identificar y confirmar las fuentes de los brotes continúan”, explicó la agencia federal estadounidense.

Por su parte, el departamento de salud del estado de Michigan, el más afectado, confirmó 2600 casos e identificó, luego de realizar entrevistas a más de 1000 pacientes, a la lechuga como el producto que estaría provocando la infección.

“Si bien la investigación continúa, los resultados actuales apuntan a la lechuga o las verduras de hoja verde como una posible fuente de este brote, aunque no se pueden descartar por completo otros alimentos”, expresó el área de salud.

A su vez, Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva del estado de Michigan, aseguró en un comunicado que aún no se ha identificado “un producto definitivo como la fuente del brote”. Cabe resaltar que en Michigan anualmente solo se registran entre 40 y 50 casos.

Aunque las investigaciones sobre los brotes recientes continúan, las autoridades sanitarias estadounidenses explicaron que históricamente la ciclosporiasis estuvo asociada al consumo de frutas, verduras y otros productos frescos.