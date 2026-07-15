Más de 700 muertos por ébola en Congo: la OMS alertó por contagios de origen desconocido

El brote que afecta al país africano desde mayo “es el de más rápido crecimiento en el continente”. Desde la OMS señalaron que los esfuerzos realizados no logran contener los contagios, que ocurren "por cadenas de transmisión desconocidas".

Hoy 04:58

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el aumento de los casos de ébola en Congo, donde se registraron más de 700 muertes a causa del virus. El dato más alarmante tiene que ver con que el 80% de los contagios surgieron “a partir de cadenas de transmisión desconocidas”.

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El brote que afecta al territorio congoleño desde mayo, según indicó el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, “es el de más rápido crecimiento en el continente”.

“Quizá el hallazgo más alarmante es que muchas de las muertes notificadas recientemente corresponden a personas que fallecieron en sus comunidades, sin llegar nunca a un centro de salud y sin recibir atención”, indicó el Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, tras su paso por Bunia, una de las ciudades más afectadas por la enfermedad.

En el mismo sentido, el representante de la organización sanitaria remarcó que “el 80% de los nuevos casos no está en las listas de contactos, por lo que nos llegan a partir de cadenas de transmisión desconocidas”.

Un factor clave en este punto, enfatizó, es que las personas que mueren fuera del sistema de salud no pueden ser aisladas, “ni se puede rastrear rápidamente sus contactos, lo que aumenta el riesgo de una mayor transmisión”. El funcionario señaló que, en este contexto, “el brote sigue superando los esfuerzos de respuesta”.

Hasta el pasado lunes se contabilizaron al menos 1.926 contagios y 702 muertos en tres provincias congoleñas por el virus Bundibugyo, según informaron las autoridades locales. Además, se confirmaron contagios en la vecina Uganda.

En este escenario, Ihekweazu expuso que la situación es “sumamente preocupante” en Bunia, donde la capacidad de tratamiento está ahora cerca de 800 camas y la capacidad de laboratorio pasó de 1 a 14. Sin embargo, insistió que a pesar de los esfuerzos realizados todavía no lograron alcanzar en la carrera a esta patología.

El panorama está aún más complicado por los problemas de financiación que atraviesan al sistema sanitario y los ataques a centros de salud, así como por la desconfianza en las comunidades locales. Incluso, trabajadores de un centro para el tratamiento del virus se declararon en huelga por un conflicto salarial, un factor que agrava aún más una situación que no logran contener.

Las autoridades del país declararon un nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después de que la enfermedad se hubiese propagado durante varias semanas sin ser detectada. En tanto, los ensayos clínicos de tratamiento comenzaron la semana pasada, después de que investigadores pusieran en marcha un estudio con la esperanza de combatir el virus.