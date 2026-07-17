El Patio del Indio Froilán se vistió de fiesta en la antesala de la Marcha de los Bombos

Turistas de distintas provincias argentinas y del exterior se sumaron a la tradicional celebración, que volvió a convertir al Patio del Indio Froilán en el epicentro de la música, la danza y la identidad santiagueña.

17/07/2026

El Patio del Indio Froilán González volvió a convertirse en el corazón de la cultura santiagueña durante la vigilia de la Marcha de los Bombos, una celebración que reunió a cientos de personas en un día colmada de música, baile y tradición.

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Agrupaciones folclóricas y visitantes llegaron desde distintos puntos del país, entre ellos Córdoba, Neuquén, Chubut, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, Salta y Catamarca, además de turistas provenientes de Uruguay, para ser parte de una de las expresiones culturales más representativas de Santiago del Estero.

Con el sonido inconfundible del bombo legüero como protagonista, el histórico patio fue escenario de peñas espontáneas, danzas y encuentros entre músicos, bailarines y familias, que compartieron la previa de la tradicional marcha en un ambiente de fiesta popular.

Muchos de los visitantes destacaron la calidez con la que fueron recibidos por los santiagueños y aseguraron que vivir esta experiencia era uno de sus grandes anhelos. Para otros, que regresan cada año, la vigilia representa una cita obligada para reencontrarse con las raíces y fortalecer el sentido de pertenencia.

La vigilia volvió a demostrar que la Marcha de los Bombos trasciende las fronteras provinciales, convocando a personas de diferentes lugares unidas por el amor al folclore y a las tradiciones.

En el Patio del Indio Froilán, la música, el baile y el inconfundible sonido de los bombos marcaron el pulso de un día inolvidable, que sirvió como antesala de una nueva edición de la multitudinaria Marcha de los Bombos, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país.