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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 24º
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Somos Deporte

Instituto Santiago cerró el torneo con un triunfo ante Banfield

La Gloria venció 2-0 al Taladro en la última fecha de la Zona Banda del Torneo Anual “Juan Carlos Paz” de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:02
Archivo

Instituto Santiago cerró su participación en la temporada con una victoria ante Banfield. La Gloria se impuso por 2-0, en el marco de la 14ª y última fecha de la Zona Banda del Torneo Anual “Juan Carlos Paz” de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El triunfo del equipo de San Marcos fue justificado por lo realizado a lo largo de los 90 minutos, en un encuentro disputado en cancha de Villa Unión.

El primer gol llegó a través de Kevin Corvalán, quien abrió el marcador con un impecable tiro libre. Luego, Armando Ledesma amplió la diferencia para el conjunto dirigido por Adrián Kalujerovich.

Banfield intentó reaccionar y buscó el descuento por distintas vías, pero falló en los metros finales y no logró cambiar la historia del partido.

Con este resultado, ambos equipos cerraron su participación en el calendario oficial de la temporada 2026. Instituto Santiago terminó con 6 puntos, mientras que Banfield finalizó con 3 unidades, en campañas lejos de los puestos de protagonismo.

En el partido de Reserva, Banfield se quedó con la victoria por la mínima diferencia, al imponerse 1-0.

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