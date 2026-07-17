Instituto Santiago cerró el torneo con un triunfo ante Banfield

La Gloria venció 2-0 al Taladro en la última fecha de la Zona Banda del Torneo Anual “Juan Carlos Paz” de la Liga Santiagueña.
Instituto Santiago cerró su participación en la temporada con una victoria ante Banfield. La Gloria se impuso por 2-0, en el marco de la 14ª y última fecha de la Zona Banda del Torneo Anual “Juan Carlos Paz” de la Liga Santiagueña de Fútbol.
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El triunfo del equipo de San Marcos fue justificado por lo realizado a lo largo de los 90 minutos, en un encuentro disputado en cancha de Villa Unión.
El primer gol llegó a través de Kevin Corvalán, quien abrió el marcador con un impecable tiro libre. Luego, Armando Ledesma amplió la diferencia para el conjunto dirigido por Adrián Kalujerovich.
Banfield intentó reaccionar y buscó el descuento por distintas vías, pero falló en los metros finales y no logró cambiar la historia del partido.
Con este resultado, ambos equipos cerraron su participación en el calendario oficial de la temporada 2026. Instituto Santiago terminó con 6 puntos, mientras que Banfield finalizó con 3 unidades, en campañas lejos de los puestos de protagonismo.
En el partido de Reserva, Banfield se quedó con la victoria por la mínima diferencia, al imponerse 1-0.