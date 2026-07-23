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En Liniers, Vélez e Instituto hacen su estreno en el Torneo Clausura

El Fortín recibirá al Tatengue este viernes desde las 19 en el estadio José Amalfitani, por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de los mellizos Schelotto buscará comenzar el campeonato con una victoria ante su gente.

Hoy 07:05

Vélez comenzará este viernes su camino en el Torneo Clausura cuando reciba a Unión desde las 19, en el estadio José Amalfitani. El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, buscará iniciar el campeonato con una victoria ante su público.

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El conjunto de Liniers terminó tercero en el Torneo Apertura, aunque su participación en los playoffs terminó rápidamente. En los octavos de final, cayó 1-0 ante Gimnasia como local y quedó eliminado. Ahora, el equipo de los mellizos Schelotto buscará dar vuelta la página y comenzar el nuevo certamen con el pie derecho.

Además del Clausura, Vélez tiene otros objetivos por delante. El equipo continúa en carrera en la Copa Argentina, donde disputará los octavos de final ante Boca. En el mercado de pases, mientras tanto, continúa la incertidumbre por Tobías Andrada, quien es pretendido por River, mientras que Aaron Quirós podría continuar su carrera en el Atlante de México.

Cómo llega Unión

El Tatengue buscará mejorar lo realizado durante el primer semestre, en el que no logró encontrar la regularidad necesaria para ser protagonista. El equipo tuvo una primera mitad de año irregular y ahora intentará comenzar el Clausura con una imagen renovada.

Para este encuentro, el probable equipo de Vélez sería: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Vélez vs. Unión: todos los datos

  • Partido: Vélez vs. Unión.
  • Fecha: viernes 24 de julio.
  • Hora: 19.
  • Estadio: José Amalfitani.
  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • TV: TNT Sports Premium.

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