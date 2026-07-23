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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUL 2026 | 11º
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Racing debuta ante Gimnasia de La Plata con la ilusión de comenzar el Clausura con el pie derecho

La Academia recibirá al Lobo este viernes desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda, por la primera fecha. El equipo de Juan Pablo Vojvoda llega entonado tras golear a Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

Hoy 07:07

Racing comenzará este viernes su camino en el Torneo Clausura cuando reciba a Gimnasia desde las 19, en el Cilindro de Avellaneda. La Academia llega con confianza luego de golear 4-1 a Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina y buscará extender su buen momento.

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El ciclo de Juan Pablo Vojvoda comenzó de gran manera y el entrenador intentará darle continuidad a ese arranque positivo. Con un plantel reforzado, Racing buscará mejorar su actuación en el Torneo Apertura y comenzar el nuevo campeonato con una victoria ante su gente.

Para este debut, el técnico no podrá contar con Adrián Martínez ni Marco Di Césare, ya que ambos fueron expulsados en el partido frente a Rosario Central, por los cuartos de final del Apertura. Sus ausencias obligarán al entrenador a realizar modificaciones en el equipo.

La probable formación de Racing sería: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Cómo llega Gimnasia

El Lobo también comenzará el segundo semestre con expectativas renovadas. Luego de una particular pretemporada en Rusia, donde empató ante Zenit y derrotó a Dynamo Makhachkala, el equipo de Ariel Pereyra buscará volver a ser protagonista.

Gimnasia tuvo una buena participación en el Torneo Apertura, aunque quedó eliminado en los cuartos de final tras perder ante River. Ahora intentará comenzar el Clausura con una victoria en una visita exigente al Cilindro.

El posible equipo del Lobo sería: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Racing vs. Gimnasia: todos los datos

  • Partido: Racing vs. Gimnasia.
  • Fecha: viernes 24 de julio.
  • Hora: 19.
  • Estadio: Cilindro de Avellaneda.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • VAR: Héctor Paletta.
  • TV: ESPN Premium.

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