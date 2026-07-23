Platense y Unión se enfrentan en Vicente López por el debut en el Torneo Clausura

El Calamar recibirá al Tatengue este viernes desde las 21.15, por la primera fecha del campeonato. Ambos buscarán comenzar la segunda parte del año con una victoria.

Hoy 07:04

Platense recibirá este viernes a Unión desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha del Torneo Clausura. Tanto el Calamar como el Tatengue tuvieron una buena primera mitad del año y buscarán mantener ese nivel en el segundo semestre.

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El conjunto local no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura, pero cerró una muy buena etapa. Además, tuvo una destacada participación internacional: terminó segundo en su grupo de la Copa Libertadores con 10 puntos y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Coquimbo. La ida será el 12 de agosto como local y la revancha se disputará el 19 en Chile.

Unión, por su parte, llegó hasta los cuartos de final del Apertura. Tras terminar octavo en su zona, dio el golpe en los octavos de final al eliminar como visitante a Independiente Rivadavia, uno de los candidatos al título. Sin embargo, luego cayó 2-0 ante Belgrano, que posteriormente se consagró campeón.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón tuvo algunas modificaciones en su plantel. El Tatengue sufrió la salida de su capitán Mauro Pittón, pero sumó a Ignacio Malcorra, quien llegó tras su paso por Independiente, y a Juan de Dios Pintado, cedido a préstamo por Gimnasia.

La probable formación de Platense

Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia.

DT: Walter Zunino.

El posible equipo de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.

DT: Leonardo Madelón.

Platense vs. Unión: todos los datos