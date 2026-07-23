Huracán abre su participación en el Clausura ante Banfield en el Ducó

El Globo recibirá este viernes al conjunto del Sur desde las 21.15, por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Parque Patricios buscará comenzar el campeonato con una victoria, mientras que el Taladro atraviesa un delicado momento institucional y financiero.

Hoy 07:00

Huracán y Banfield se enfrentarán este viernes desde las 21.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la primera fecha del Torneo Clausura. El Globo volverá a la competencia después del parate mundialista y buscará iniciar el segundo semestre con una victoria ante su gente.

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El equipo de Pedro Troglio afrontará el nuevo campeonato con la ilusión de volver a ser protagonista y dejar atrás la eliminación de la Copa Argentina, donde cayó ante Barracas Central. Huracán intentará comenzar el torneo con una imagen renovada y sumar tres puntos importantes en condición de local.

Del otro lado estará Banfield, que atraviesa un momento complicado desde lo económico. El Taladro llega al inicio del segundo semestre con dificultades financieras y algunas bajas en su plantel, por lo que buscará compensar esas salidas con la promoción de futbolistas juveniles de la Reserva.

El conjunto del Sur intentará dejar atrás sus problemas institucionales dentro de la cancha y comenzar el Torneo Clausura con un resultado positivo en una visita exigente al Ducó.

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