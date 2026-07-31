Miles de personas acompañaron a Paula Cánepa en su cierre de campaña en Las Termas

Militantes, dirigentes y vecinos participaron del acto del Frente Cívico por Santiago, de cara a las elecciones municipales de este domingo 2 de agosto.

30/07/2026

Una multitud de militantes, dirigentes y vecinos acompañó el cierre de campaña del Frente Cívico por Santiago, que lleva como candidata a intendente municipal de Las Termas de Río Hondo a Paula Cánepa, con miras a las elecciones para intendente y concejales del domingo 2 de agosto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con banderas y pancartas, diferentes agrupaciones políticas, sociales y deportivas se reunieron en la intersección de las calles San Martín y Fleming para brindar su apoyo a la candidata, que buscará convertirse en la primera mujer elegida intendente de la ciudad termal.

Entre las autoridades presentes estuvieron el diputado nacional Jorge Mukdise; el diputado provincial Ariel Zorribas; funcionarios provinciales y el exinterventor del Iosep, Raúl Ayuch.

Durante su discurso, el exintendente Jorge Mukdise destacó el crecimiento de Las Termas con el respaldo del Gobierno provincial, especialmente en áreas sociales y de salud, con presencia permanente para atender las necesidades de los vecinos.

Además, puso de relieve el orden administrativo del municipio desde el año 2010 y sostuvo que Paula Cánepa es la persona indicada para continuar con el modelo de gestión iniciado durante los mandatos del extinto Miguel “Gody” Mukdise y continuado en sus dos gestiones.

A su turno, la candidata a intendente agradeció el respaldo de los vecinos, a quienes dijo haber sentido cerca en cada visita y en cada encuentro compartido durante la campaña.

“Con mucho compromiso y responsabilidad seguiré trabajando para continuar transformando la ciudad. En mí encontrarán una mujer que siempre estará predispuesta para resolver las situaciones de la ciudad”, expresó Cánepa.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la juventud que se sumó al espacio y destacó su participación dentro del proyecto político de cara a las elecciones municipales.