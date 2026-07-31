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Thiago Medina rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual

El mediático publicó un comunicado en sus redes sociales, rechazó las acusaciones en su contra y expresó su deseo de que la investigación permita esclarecer los hechos.

Hoy 15:58

A través de sus redes sociales, Thiago Medina se defendió de la acusación de abuso sexual que recibió por parte de una prima.

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El mediático negó que hubiera existido un hecho como el que le endilgaron y dejó en manos de su abogado el tema.

“Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, expresó en el texto que compartió en sus historias de Instagram.

Además, aclaró en su comunicación que tomó una decisión personal a partir de la gravedad del hecho que se investiga.

“Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, cerró.

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