Javier Milei recibirá al nuevo nuncio apostólico del Vaticano en la Casa Rosada

El presidente encabezará este viernes la ceremonia de presentación de credenciales del monseñor Michael Wallace Banach, quien asumió como representante diplomático de la Santa Sede en Argentina.

Hoy 15:58

El presidente Javier Milei recibirá desde las 15 en la Casa Rosada al nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en el marco de una ceremonia oficial de presentación de cartas credenciales.

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El acto también contará con la presencia de los embajadores de Alemania y de la República de Corea, quienes presentarán formalmente sus respectivas credenciales ante el mandatario argentino.

Banach, de nacionalidad estadounidense, arribó al país el pasado 22 de julio, luego de finalizar su misión diplomática en Hungría. Su designación como nuncio apostólico se produjo en 2013, durante el pontificado del papa Francisco.

Antes de desempeñarse en Budapest, el religioso cumplió distintas funciones diplomáticas en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania, como parte de su trayectoria al servicio de la Santa Sede.

La presentación de las cartas credenciales representa un paso formal para el inicio de sus funciones diplomáticas en Argentina. A partir de su acreditación, Banach podrá encabezar las conversaciones institucionales entre el Vaticano y el Gobierno argentino.

Entre los temas que podrían formar parte de la agenda diplomática se encuentra la eventual visita del papa León XIV a la Argentina, cuya organización requeriría coordinación entre la Santa Sede y las autoridades nacionales.