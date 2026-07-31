Se fue una leyenda el Milan y del fútbol italiano: falleció Franco Baresi

El histórico defensor murió este viernes a los 66 años. Desarrolló toda su carrera profesional en el club rossonero, que retiró la camiseta número 6 en su honor.

Hoy 10:39

El fútbol italiano está de luto por la muerte de Franco Baresi, histórico capitán del Milan y referente de la selección de su país. El exdefensor falleció este viernes a los 66 años, según confirmó oficialmente la institución rossonera.

“Baresi es para siempre”, expresó el club al despedir a quien definió como una figura que representó el corazón y el alma de la institución. Milan también recordó que su última aparición pública había sido meses atrás, durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina.

La entidad no precisó oficialmente la causa de su muerte. En agosto de 2025, Baresi había sido sometido a una intervención para extirparle un nódulo pulmonar y posteriormente comenzó un tratamiento de inmunoterapia.

Una vida ligada al Milan

Baresi hizo toda su carrera profesional en el Milan, donde debutó en Primera División con apenas 17 años, en abril de 1978. Permaneció durante dos décadas en el club, incluso durante sus descensos a la Serie B, y fue capitán durante 15 temporadas.

Con la camiseta rossonera disputó más de 700 partidos y conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia.

Su liderazgo, lectura de juego y capacidad para iniciar ataques desde el fondo lo convirtieron en uno de los mejores defensores de la historia. Integró una recordada última línea junto con Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti, clave durante una de las etapas más exitosas del Milan.

Luego de su retiro en 1997, el club decidió retirar la camiseta número 6, convirtiéndolo en el primer futbolista de su historia en recibir ese reconocimiento.

Campeón mundial con Italia

Con la selección italiana, Baresi disputó 81 encuentros e integró el plantel que se consagró campeón del Mundial de España 1982. También obtuvo el tercer puesto en Italia 1990 y fue capitán del equipo subcampeón en Estados Unidos 1994.

En aquella final frente a Brasil protagonizó una de las actuaciones más recordadas de su carrera: disputó los 120 minutos apenas 25 días después de haberse sometido a una operación de rodilla. Italia terminó perdiendo el título mediante una definición por penales.

Tras conocerse la noticia, clubes, excompañeros y figuras del fútbol internacional expresaron sus condolencias. El Milan resumió su legado con una frase destinada a perdurar entre sus hinchas: “Franco Baresi para siempre”.