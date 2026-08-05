Auditoría interna en Santa Fe por geriátrico clandestino en investigación

La Municipalidad de Santa Fe colabora con la investigación judicial sobre un geriátrico clandestino, iniciando una auditoría interna para verificar responsabilidades administrativas.

05/08/2026

La ciudad de Santa Fe se encuentra en el centro de una investigación judicial relacionada con un geriátrico clandestino ubicado en el barrio Nuevo Horizonte. El intendente Juan Pablo Poletti ha defendido la actuación de la Municipalidad, asegurando que desde el inicio se ha mantenido una colaboración activa con la Justicia.

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Poletti declaró que el Municipio ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la información necesaria y que existe un contacto constante entre el fiscal municipal y el Ministerio Público de la Acusación. “Estamos colaborando desde el día uno con el fiscal”, afirmó, enfatizando la importancia de aportar toda la documentación para esclarecer los hechos.

En paralelo a la causa penal, el intendente confirmó que se ha iniciado una investigación sumaria interna para determinar si hubo alguna irregularidad administrativa en la actuación de las áreas municipales implicadas. “Se trata de investigar qué pasó en esa área, no sobre personas”, explicó Poletti.

El intendente aclaró que esta revisión administrativa avanzará de forma independiente a la investigación penal, aunque las conclusiones estarán supeditadas a lo que dictamine la Justicia. “Si la Justicia determina que existió algún hecho que involucre a la Municipalidad, nosotros haremos las investigaciones correspondientes”, indicó.

Poletti también abordó las críticas relacionadas con la falta de inspecciones municipales en los establecimientos que operaban sin habilitación. Aseguró que hasta el momento no se han encontrado antecedentes de denuncias o controles realizados sobre esos inmuebles, subrayando que “no tenemos registro alguno” al respecto.

El intendente destacó que, en caso de haber existido inspecciones, éstas habrían quedado documentadas. “Si hubiesen existido inspecciones, estaría determinado que no estaban habilitados”, sostuvo Poletti, añadiendo que la falta de denuncias impide que el Municipio actúe sobre propiedades privadas sin indicios concretos.

El intendente enfatizó que si la investigación judicial demuestra la existencia de denuncias previas no atendidas, se procederá a establecer las responsabilidades correspondientes. En cuanto a los adultos mayores rescatados, Poletti informó que dos de los siete han sido retirados por sus familiares.