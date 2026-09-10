Victoria Granatto rompió el silencio tras la polémica por su frase sobre Messi: "Absolutamente sacada de contexto"

La campeona del mundo con Las Leonas explicó sus dichos sobre el mensaje que recibió el seleccionado de hockey por parte de Lionel Messi y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. Además, pidió que no se involucre a sus compañeras en la controversia.

10/09/2026

Victoria Granatto, campeona con Las Leonas en el Mundial 2026 de Bélgica y Países Bajos, realizó un extenso descargo después de varios días de críticas por una frase que pronunció sobre Lionel Messi tras la consagración del seleccionado argentino de hockey.

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La delantera había generado polémica al referirse al mensaje que Messi les había enviado a las campeonas. En una entrevista con ESPN Hockey, Granatto había expresado: "A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que están Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más...".

Sus declaraciones provocaron numerosas críticas en las redes sociales. Según contó la propia jugadora, la situación llegó al punto de tener que poner en privado su cuenta de Instagram debido al hostigamiento, las amenazas y los comentarios maliciosos que recibió. Una semana después de que comenzara la polémica, decidió explicar públicamente su postura.

El descargo de Victoria Granatto

A través de sus stories, Granatto aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que la interpretación que se hizo de ellas no reflejaba su intención.

"En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron", escribió.

La jugadora también dejó en claro que nunca buscó menospreciar a Messi y destacó la importancia que tuvo el mensaje del capitán de la Selección Argentina para el plantel de hockey.

"Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte. Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar", sostuvo.

Granatto también defendió a sus compañeras

En otro tramo de su mensaje, la hermana de Majo Granatto apuntó contra la forma en la que se difundieron sus declaraciones y consideró que hubo una intención de perjudicarla.

"Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas", afirmó.

Además, la campeona del mundo se hizo cargo de sus declaraciones y aclaró que sus compañeras no tienen responsabilidad alguna en sus dichos, después de que algunas de Las Leonas también fueran cuestionadas por la entrevista.

"Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento", concluyó Granatto.