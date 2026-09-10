Atento Domínguez: Arruabarrena ya tendría definido el once de Boca

El Xeneize viene de vencer a San Pablo por la Copa Sudamericana y, apenas tres días después, recibirá al Ferroviario por la novena fecha del Torneo Clausura.

10/09/2026

Boca Juniors no tiene tiempo para descansar. Después del triunfo 1-0 ante San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize volverá a jugar este viernes frente a Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

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La cercanía entre ambos encuentros obliga a Rodolfo Arruabarrena a realizar una rotación importante. Entre las bajas, el desgaste físico y la necesidad de cuidar a varios titulares de cara a la revancha ante los brasileños, el entrenador prepara una formación alternativa para recibir al Ferroviario en La Bombonera.

Incluso habrá modificaciones en el arco. Álvaro Montero viajó a Colombia por motivos familiares y no estará disponible, por lo que Leandro Brey será titular ante el conjunto santiagueño. El resto del equipo todavía no está confirmado, aunque tendría una base similar a la que enfrentó a Gimnasia de Mendoza el último fin de semana.

Uno de los futbolistas que podría repetir es Tomás Belmonte. El mediocampista atraviesa un buen momento y se ganó un lugar como alternativa habitual para Arruabarrena. Ante Central Córdoba, compartiría el mediocampo con Williams Alarcón y Carlos Palacios, debido a que Camilo Rey Domenech sufrió una lesión en el aductor y quedó descartado.

En ataque, Sebastián Villa y Enner Valencia aparecen como los principales candidatos para arrancar desde el comienzo. El tercer integrante del frente ofensivo todavía no está definido, aunque Ángel Romero parte como una de las opciones.

La probable formación de Boca vs. Central Córdoba

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

Boca vs. Central Córdoba: hora, árbitro y TV

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: La Bombonera.