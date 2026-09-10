Desmantelan red de tráfico de drogas en Jujuy con grandes incautaciones

Gendarmería Nacional desactivó un tráfico de drogas en Jujuy, incautando 66 kilos de cocaína y 117 kilos de marihuana en operativos en La Chaqueta y Chalican, con dos detenidos y el secuestro de dinero y un vehículo.

10/09/2026

Efectivos de Gendarmería Nacional llevaron a cabo exitosos procedimientos en la provincia de Jujuy que resultaron en la desarticulación de una significativa red de tráfico de drogas. Estos operativos se realizaron sobre la Ruta Nacional N° 34, específicamente en los parajes La Chaqueta y Chalican. En total, las autoridades incautaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana, las cuales estaban siendo transportadas mediante diversas modalidades de ocultamiento.

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El primer operativo tuvo lugar en el kilómetro 1.169 de la Ruta Nacional N° 34, donde el personal de la Sección Núcleo, perteneciente al Escuadrón 60 San Pedro, interceptó un automóvil Citroën C3 Aircross. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer, quienes inicialmente afirmaron que transportaban mercadería del rubro tienda. Sin embargo, durante el control, los gendarmes detectaron anomalías en el panel del habitáculo, lo que permitió descubrir un compartimiento oculto en la zona del torpedo.

En este compartimiento se hallaron 66 paquetes rectangulares, envueltos en cinta amarilla, que dieron positivo para cocaína en la prueba de campo Narcotest. El peso total de la droga fue de 66 kilos 13 gramos. Además, se constató que la pareja poseía 400 dólares estadounidenses y 1.277.800 pesos argentinos. Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, ambos ocupantes fueron detenidos y se ordenó el secuestro del estupefaciente, el dinero y el rodado.

El segundo procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 1.212 de la misma ruta, a cargo de la Sección Chalicán, que también forma parte del Escuadrón 60. En este caso, los gendarmes ejecutaron una orden judicial emitida por el Juzgado Federal de Garantías N° 1 de Jujuy para abrir cinco encomiendas que habían sido incautadas en un servicio de paquetería. Con la presencia de testigos, los efectivos procedieron a abrir los paquetes y encontraron 111 bultos amorfos que contenían un total de 117 kilos 402 gramos de Cannabis Sativa.

La incautación total del estupefaciente se realizó bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Jujuy. Ambos operativos se enmarcan dentro de los controles que Gendarmería Nacional lleva a cabo de manera continua sobre la Ruta Nacional N° 34, que es uno de los corredores más utilizados para el tráfico de estupefacientes hacia el centro del país. Las acciones de estas fuerzas de seguridad son cruciales para combatir el tráfico de drogas y proteger a la sociedad.

Estos procedimientos destacan la importancia de mantener una vigilancia constante y efectiva en las rutas nacionales, donde las organizaciones delictivas intentan trasladar sustancias ilegales. Gendarmería Nacional reafirma su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la seguridad pública, implementando estrategias que buscan desarticular redes de tráfico que amenazan la integridad de los ciudadanos.