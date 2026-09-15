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Conmoción en Añatuya: un trabajador rural se descompensó en una estancia y murió en el hospital

El hombre tenía 52 años y fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde recibió maniobras de reanimación. La fiscalía intervino y dispuso medidas para determinar las circunstancias del fallecimiento.

15/09/2026
Foto de archivo.

Un trabajador rural, de apellido Coria, murió este martes por la tarde luego de sufrir una descompensación en un establecimiento ubicado en el Paraje La India, a unos 25 kilómetros de Añatuya.

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El episodio ocurrió pasadas las 17 horas, cuando el encargado del establecimiento, un hombre de 61 años y domiciliado en el barrio Tradición de Añatuya, fue alertado por otros empleados de que uno de sus compañeros se había descompensado repentinamente mientras descansaba.

Ante la urgencia, Coria, domiciliado en el Lote 39, fue subido de inmediato a un vehículo particular para ser trasladado hacia el Hospital Zonal de Añatuya.

Al arribar al centro de salud, ingresó a la guardia con un cuadro crítico de descompensación. Pese a los esfuerzos del personal médico y a la aplicación inmediata de maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), no logró ser estabilizado y se constató su fallecimiento a las 17:45 horas.

Por el momento, no se informó la causa que habría provocado la descompensación y posterior fallecimiento del trabajador.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la fiscal de turno, Dra. María Cecilia Rímini, quien dispuso una serie de medidas de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

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