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Monte Quemado: cayó un joven acusado de robarle pertenencias a un vecino

El sospechoso tiene 22 años y fue localizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 22. Durante el procedimiento, la Policía recuperó parte de los elementos denunciados como sustraídos.

Hoy 21:04

Un joven de 22 años fue aprehendido en la ciudad de Monte Quemado, acusado de haber sustraído distintas pertenencias de la vivienda de un vecino de 40 años.

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El hecho comenzó a investigarse luego de que el damnificado, domiciliado sobre calle Juan José Castelli, denunciara que desconocidos habían ingresado a su propiedad y se habían llevado varios objetos de uso personal.

Entre los elementos denunciados se encontraba un par de botines Adidas F50 de color negro, además de otras pertenencias.

A partir de los datos aportados por la víctima y con intervención del fiscal de turno, se libró una orden de aprehensión contra un sospechoso.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21 del lunes, cuando efectivos dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 11 localizaron al acusado mientras caminaba por avenida Las Heras, en el barrio Porvenir.

Durante la intervención, los uniformados lograron recuperar el par de botines denunciado como sustraído, que quedó secuestrado de manera preventiva y vinculado a la causa.

El joven, domiciliado en el barrio Belgrano, fue trasladado a sede policial y quedó alojado en calidad de aprehendido en una causa por hurto, a disposición de la Justicia.

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