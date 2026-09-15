Mitre y Güemes ya conocen las autoridades para la fecha 30 de la Primera Nacional

Los dos equipos santiagueños tienen árbitros confirmados para sus próximos compromisos. El Auri visitará a Acassuso el sábado, mientras que el Gaucho recibirá a Midland el domingo.

15/09/2026

Mitre y Güemes ya tienen las autoridades definidas para la fecha 30 de la Primera Nacional. El Aurinegro visitará a Acassuso por la Zona A, mientras que el Gaucho recibirá a Midland por la Zona B, en una nueva jornada de la fase regular.

Mitre visita a Acassuso

Mitre enfrentará a Acassuso este sábado 19 de septiembre desde las 15, en condición de visitante. El árbitro principal será Gabriel Gutiérrez, quien estará acompañado por Federico Pomi como asistente 1 y Matías Basso como asistente 2. El cuarto árbitro será Kevin Alegre.

El equipo santiagueño llega después de igualar 0-0 como local ante Chaco For Ever. Con ese resultado, Mitre quedó en el 12° puesto de la Zona A con 32 puntos, producto de seis victorias, 14 empates y nueve derrotas.

El Aurinegro necesita volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido, cuando cada vez quedan menos fechas para el cierre de la fase regular.

Güemes recibe a Midland

Por su parte, Güemes jugará el domingo 20 de septiembre desde las 17 ante Midland, en condición de local.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Juan Nebbietti, acompañado por Eduardo Lucero como asistente 1 y Manuel Sánchez como asistente 2. José Díaz será el cuarto árbitro.

El Gaucho atraviesa un momento complicado y continúa en el 18° puesto de la Zona B con 23 puntos, después de conseguir cinco victorias, ocho empates y 16 derrotas.

Además, Güemes acumula 15 partidos sin ganar, por lo que buscará cortar la extensa racha negativa ante Midland y sumar tres puntos importantes en la lucha por salir del fondo de la tabla.