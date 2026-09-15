Mitre y Güemes ya conocen las autoridades para la fecha 30 de la Primera Nacional

Los dos equipos santiagueños tienen árbitros confirmados para sus próximos compromisos. El Auri visitará a Acassuso el sábado, mientras que el Gaucho recibirá a Midland el domingo.
Mitre y Güemes ya tienen las autoridades definidas para la fecha 30 de la Primera Nacional. El Aurinegro visitará a Acassuso por la Zona A, mientras que el Gaucho recibirá a Midland por la Zona B, en una nueva jornada de la fase regular.
Mitre enfrentará a Acassuso este sábado 19 de septiembre desde las 15, en condición de visitante. El árbitro principal será Gabriel Gutiérrez, quien estará acompañado por Federico Pomi como asistente 1 y Matías Basso como asistente 2. El cuarto árbitro será Kevin Alegre.
El equipo santiagueño llega después de igualar 0-0 como local ante Chaco For Ever. Con ese resultado, Mitre quedó en el 12° puesto de la Zona A con 32 puntos, producto de seis victorias, 14 empates y nueve derrotas.
El Aurinegro necesita volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido, cuando cada vez quedan menos fechas para el cierre de la fase regular.
Por su parte, Güemes jugará el domingo 20 de septiembre desde las 17 ante Midland, en condición de local.
El encuentro tendrá como árbitro principal a Juan Nebbietti, acompañado por Eduardo Lucero como asistente 1 y Manuel Sánchez como asistente 2. José Díaz será el cuarto árbitro.
El Gaucho atraviesa un momento complicado y continúa en el 18° puesto de la Zona B con 23 puntos, después de conseguir cinco victorias, ocho empates y 16 derrotas.
Además, Güemes acumula 15 partidos sin ganar, por lo que buscará cortar la extensa racha negativa ante Midland y sumar tres puntos importantes en la lucha por salir del fondo de la tabla.