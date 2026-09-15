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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2026 | 13º
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La Reserva de Central Córdoba sumó un triunfazo frente a Defensa y Justicia

Con este resultado, el equipo comandado por Juan Carlos Roldán alcanzó los 11 puntos y trepó hasta la 10ª posición de la zona B.

15/09/2026

Los chicos de la Reserva de Central Córdoba se quedaron con un gran triunfo al derrotar por 3-2 a los de Defensa y Justicia, en uno de los encuentros correspondientes a la 9ª fecha del Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional de la AFA.

El Ferroviario se puso en ventaja a los 17 minutos de la primera parte tras la definición de Lautaro Amarelle. El Halcón lo empató a los 47 con el gol de Juan Pucheta. Ya en el complemento la visita sacó diferencias tras las anotaciones de Santiago Insúa, a los 4, y de Salvador Rodríguez, a los 25. Mientras que el local alcanzó a descontar a los 45 con el gol marcado por Franco Pastrana.

Con este resultado, el equipo comandado por Juan Carlos Roldán alcanzó los 11 puntos y trepó hasta la 10ª posición de la zona B. Su próximo compromiso será el martes 22 de septiembre a las 19 cuando reciba a Atlético Tucumán en el estadio Alfredo Terrera.

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