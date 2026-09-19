Lentes multifocales: ¿cómo saber si son para mí?

Óptica Bella Vista, referente en la salud visual de los santiagueños, celebra su 63° aniversario. Con más de seis décadas de trayectoria y el legado de la familia Brizuela, explica cuándo conviene dar el paso hacia los lentes multifocales.

Hoy 07:30

Estirar el brazo para leer el celular, pedir "un poco más de luz" para leer la carta en un bar o tener que sacarse los anteojos para enfocar de cerca. Estas escenas cotidianas, que suelen aparecer a partir de los 40 años, tienen nombre: presbicia. Y también tienen solución.

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La respuesta más cómoda son los lentes multifocales —también conocidos como progresivos—, en una sola lente distintas distancias: de lejos, intermedia y de cerca. Así, la persona deja de andar cambiando de anteojos según lo que esté mirando y recupera la naturalidad de ver bien a cualquier distancia, sin saltos ni límites visibles en el cristal, como es en el caso de los lentes bifocales.

¿Cómo saber si llegó el momento?

Cuando la vista de cerca empieza a costar, cuando aparece el cansancio al leer o cuando ya se usan anteojos y se suma la dificultad para enfocar de cerca, es momento de una consulta.



La clave está en no forzar la vista y dejarse asesorar por profesionales. Y en ese punto, la elección del lugar hace la diferencia. Un buen multifocal no se trata solo de comprar una lente, sino de una correcta graduación, una adaptación con la tecnología adecuada y un seguimiento profesional. Es ahí donde Óptica Bella Vista construyó su nombre a lo largo de 63 años.

La firma fue fundada por "Pepe" Brizuela, hoy la segunda y tercera generación de la familia Brizuela la lleva adelante, manteniendo intacto el espíritu de servicio como en sus inicios.

Pero detrás de esa historia hay algo más: un equipo humano que hace la diferencia.

Profesionales capacitados de manera permanente, siempre al día con las últimas novedades, que asumen como propio el compromiso con la salud visual de los santiagueños. No es casualidad que quien alguna vez fue cliente de Óptica Bella Vista recuerde a la persona que lo atendió, y la recuerde por su calidez y su profesionalismo. Ese trato, sumado a la vanguardia tecnológica, es la verdadera marca registrada de la casa.

Este septiembre, en el marco de su 63° aniversario, Óptica Bella Vista lo celebra con beneficios especiales durante todo el mes. Entre ellos, un 2x1 en lentes multifocales, además de importantes descuentos en anteojos recetados (hasta 20%) y de sol (hasta 30%), con beneficios según el medio de pago y facilidades de financiación.

Una oportunidad ideal para renovar la mirada con la excelencia y calidez que caracterizan a la firma santiagueña.