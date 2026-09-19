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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2026 | 33º
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Sarmiento inició la era de Julio Díaz con una derrota ante Defensores de Villa Ramallo

El Profe cayó por 2 a 0 en el Ciudad de La Banda, por la fecha 9 del Torneo Federal.

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