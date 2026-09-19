CLASIFICADOS PANORAMA
|
PANORAMA PROP
|
SOLO AUTO
Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2026 | 33º
Lo + Viral
Whatsapp
Escenario
Mundo
País
Regionales
Somos Deporte
Policiales
Locales
X
Lo + Viral
Whatsapp
Escenario
Mundo
País
Regionales
Somos Deporte
Policiales
Locales
CLASIFICADOS PANORAMA
SOLO AUTO
PANORAMA PROP
Somos Deporte
Sarmiento inició la era de Julio Díaz con una derrota ante Defensores de Villa Ramallo
El Profe cayó por 2 a 0 en el Ciudad de La Banda, por la fecha 9 del Torneo Federal.
Hoy 17:00
TEMAS
Club Atlético Sarmiento
Torneo Federal A
ULTIMO MOMENTO
hace un momento
EN VIVO I Central Argentino va por la clasificación en Las Termas ante 25 de Mayo
hace un momento
EN VIVO I Sportivo Loreto y Unión Santiago juegan un duelo clave por su zona
hace un momento
EN VIVO I Platense busca recuperarse ante Newell’s, que quiere afianzarse en puestos de playoffs
hace un momento
EN VIVO I Güemes recibe a Midland con la urgencia de ganar para seguir soñando con la permanencia
hace 27 minutos
EN VIVO I Rosario Central y Argentinos Juniors se enfrentan con la punta de la Zona B en juego
hace 32 minutos
Desmantelan una red de estafa vehicular en Banda del Río Salí
LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO
1.
Boca se quedó con un triunfazo en el clásico ante San Lorenzo
2.
Enzo Fernández abrió el triunfo del Manchester City con un golazo para seguir en la cima de la Premier League
3.
El Atlético de los argentinos se quedó con el clásico de Madrid y festejó en casa ante el Real
4.
Aranda comenzó una nueva etapa de su recuperación: cuándo podría volver a jugar en Boca
5.
Francisco Cerúndolo ganó el punto decisivo y Argentina venció a Turquía en la Copa Davis
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Lo + Viral
Whatsapp
Escenario
Mundo
País
Regionales
Somos Deporte
Policiales
Locales
Desarrollado por
Idear IT