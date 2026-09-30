Olímpico inició la Liga Nacional con una derrota ante Platense en La Banda

El Negro tuvo un mal estreno en la máxima categoría del básquet argentino y cayó 82 a 74 en el Vicente Rosales.

01/10/2026

Olímpico no pudo tener el estreno esperado en la Liga Nacional 2026/27 y perdió ante Platense por 82 a 74 en el Vicente Rosales de La Banda. Andrew Corum, con 20 puntos y 5/8 en triples, fue el máximo anotador del conjunto santiagueño.

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El Negro tuvo un comienzo complicado y terminó el primer cuarto abajo 18 a 8, pero reaccionó a partir del segundo período. Con el aporte de Corum y el ingreso de Lucas Pérez, el equipo dirigido por Leonardo Costa logró achicar la diferencia y llegó al entretiempo 39 a 34 abajo.

En el tercer cuarto, el Negro consiguió pasar al frente por la mínima, aunque Platense volvió a tomar el control con Grun y su juego cerca del aro. El visitante ingresó al último período con una ventaja mínima, 51 a 50, dejando todo abierto para el cierre.

Sin embargo, en los últimos diez minutos el conjunto de Yangüela fue más efectivo, aprovechó sus oportunidades y llegó a sacar diez puntos de diferencia. Julián Morales, con 15 unidades, fue el máximo anotador del ganador, que terminó imponiéndose 82 a 74.

Más allá de la derrota, Olímpico mostró capacidad de reacción y tuvo pasajes positivos para corregir y seguir construyendo su funcionamiento en este comienzo de temporada.